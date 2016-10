Vitne: – Det var daglig krangling

– Det var daglig krangling, og han truet med å ringe barnevernet om hun ikke var mer hjemme hos barna sine, fikk retten høre tirsdag.

Et annet vitne vil ifølge aktor senere forklare seg om at tiltalte har sagt at kvinner som går fra mennene sine bør kunne drepes.

Selv sier han at kona gjennom 19 år var «det kjæreste han eide», og at familien betydde alt for ham.

Mindre enn to timer før drapet, søkte hun på finn.no etter ledig bolig i nærområdet. Ektemannen visste også at kona skulle på visning søndag 10. januar.

50 minutter før det fatale skuddet lørdag kveld, tikket den siste meldingen fra kjæresten inn. Deretter er det ikke registrert noe aktivitet på noen av mobilene til de to ektefellene før han ringer til AMK:

«Detta var ikke meninga»

Klokken 19.39 den 9. januar i år ringer den drapstiltalte 51-åringen til AMK-sentralen og forteller at kona ligger livløs i sofaen etter et vågeskudd.

Tre minutter inn i opptaket sier han konas navn, etterfulgt av: «Detta var ikke meninga!»

I det ti minutter lange opptaket gjentar AMK-operatøren flere ganger at 51-åringen må starte hjerte-lunge-redning mens de venter på at ambulanse og politi skal nå frem.

Husker ikke om han utførte hjertekompresjoner

Aktor Jo Cristian Jordet sådde i Gjøvik tingrett tirsdag tvil om hvor effektiv førstehjelpen som ble gitt var.

Da første politipatrulje kom frem til småbruket, satt mannen på gulvet med mobilen i venstre hånd. Selv kan han ikke huske om han hadde evnet å utføre hjertekompresjoner, slik AMK-operatøren flere ganger instruert ham om å gjøre.

Hadde frihet til å treffe andre

Retten fikk tirsdag et dypdykk i detaljene om hva som skjedde på småbruket i Gran på Hadeland lørdag 9. januar i år, der en 42 år gamle kvinnen ble skutt og drept på kloss hold av sin ektemannen, som brukte lørdagskvelden til å pusse hennes jaktrifle på kjøkkenet.

Opptakten til partnerdrapet skjedde ettermiddagen før, da kona ringte og fortalte at hun ville skilles. Kort tid etter sendte hun en melding til en venn der hun skrev at katta var ute av sekken, og at ektemannen tok det pent.

Politiet har undersøkt både avdødes og tiltaltes mobiltelefoner. Mandag sa 51-åringen at de hadde gitt hverandre frihet til å treffe andre, og mobilloggene viser at kona hadde hyppig kontakt ned sin nye kjæreste siden i fjor høst.

Han skal vitne i retten onsdag.

Partnere står bak ett av tre drap i Norge: Dagen etter at hun sa at ekteskapet var over, ble hun skutt

– Påfallende rolig

Både ambulansepersonell, politi og barnevern som kom til åstedet møtte en mann som tydelig var i sjokk. Han var svært opptatt av å få forklart de barna som var hjemme at moren deres ønsket å flytte ut.

– På meg virket han påfallende rolig, men også svært opptatt av at barna skulle tro på hans forklaring om at dette var et vådeskudd, forklarte en 46 år gammel ambulansearbeider som rykket ut sammen med den lokale legen.

Endret forklaring

Tiltalte har i alt vært gjennom seks avhør. Politibetjenten som gjennomførte dem, fortalte i retten at 51-åringen stadig kom med nye forklaringer.

I det første avhøret plasserte han seg flere meter unna kona da skuddet falt, mens han under rekonstruksjonen viste at han sto på kloss hold.

– 10. mai var siste gang han lot seg avhøre. Siden har han sagt at han er for sliten, sa vitnet fra Gran og Lunner lensmannskontor.

Tingretten har fått avspilt såkalt tilrettelagte avhør av parets barn. Onsdag må venner av familien, slekt, jaktkamerater og kolleger møte i retten for å vitne.

Torsdag vil de rettsoppnevnte sakkyndige forklare at tiltalte i strafferettslig betydning har en lett psykisk utviklingshemming, noe som kan få betydning i for av en lavere straff. Retten skal på ettermiddagen se åstedet.

Fredag blir det prosedyrer fra aktor Jo Christian Jordet og forsvarer Harald Stabell, før bistandsadvokat Bendik Strøen Thoresen vil fremme krav om erstatning til barna og avdødes foreldre.

Det siste kravet har tiltalte alt avvist. Han sier gjennom sin forsvarer at han vil at ungene hans skal få alt.