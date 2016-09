Vitne: Snakket med drapsoffer i Søndre Land fire timer før han ble funnet død

Etter at nye vitner har meldt seg har perioden for når politiet leter etter en gjerningsmann smalnet kraftig inn. Et vitne fortalte onsdag at hun og ektemannen hadde snakket med Bakken lørdag ettermiddag, bare fire timer før turgåere fant ham død og brent i et skogsområde sør for Dokka i Søndre Land.

– Rimelig sikker observasjon

– Vi anser det som en rimelig sikker observasjon. Vi har ingen mistenkte eller siktede i saken, men med dette vitnemålet blir tidsrommet mindre, sier politiadvokat Kristian Johansen i Innlandet politidistrikt til NTB.

Den nye observasjonen snevrer inn tidsrommet for når drapet har skjedd med over ett døgn. Tidligere var politiets siste sikre observasjon meldt inn av en politimann som så 49-åringen i Dokka sentrum fredag ved 16-tiden.

I en pressemelding fra politiet torsdag morgen etterlyses alle som har sett den drepte sammen med andre, både hjemme hos han og andre steder, samt om noen kan ha sett avdøde i bil med andre personer.

– Vi har vurdert å sende ut et bilde av den drepte, men politiet har bare et ti år gammelt bilde, sier Johansen.

Kan ikke si noe om dødstidspunkt ennå

Han vil ikke kommentere om den tekniske etterforskningen eller den foreløpige obduksjonsrapporten har gitt noe eksakt dødstidspunkt.

– Vi kan ikke si noe om dette ennå, sier politiadvokaten.

Oppland Arbeiderblad skriver at de har snakket med flere lokalkjente som er forundret over at noen har valgt å dumpe og brenne et lik der de gjorde det.

Avisen viser til at det er lite ferdsel i området, men at det også finnes mange flere mer bortgjemte steder i nærheten.

I en pressemelding skriver politiet at de fortsatt er interessert i opplysninger i saken og at politiet kan nås på telefon 61 11 26 50.