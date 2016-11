Voksne anbefales å ta kikhostevaksine

Foreldrene til elever ved Vestre Aker bydel i Oslo oppfordres av helsesøster til å ta vaksine mot kikhoste dersom det er mer enn ti år siden sist.

I et brev som er sendt til foreldrene kommer det frem at det er meldt om tilfeller av kikhoste ved noen av bydelens skoler, og at det er viktig å være oppmerksom på symptomer.

Brevet er underskrevet bydelsoverlege Morten Calmeyer og tjenesteleder for helsestasjon og skolehelsetjenesten, Elin Kate Målsnes.

Rammer både barn og voksne

Kikhoste kan ramme både barn og voksne, også tidligere vaksinerte. Voksne blir derfor anbefalt å vaksinere seg på nytt.

Margrethe Greve-Isdahl, overlege og spesialist i barnesykdommer ved Folkehelseinstituttet, er enig i anbefalingen.

Folkehelseinstituttet anbefaler voksne å ta vaksine mot difteri, ekte krupp, stivkrampe og polio hvert tiende år.

Greve-Isdahl sier det hvert år er noen tusen tilfeller av kikhoste, oftest som ledd i mindre lokale utbrudd. Men det er ikke meldt flere tilfeller hittil i år enn det som har vært vanlig de siste fem årene.

Overlegen sier at voksne anbefales å ta vaksine mot kikhoste, spesielt hvis de har kontakt med mindre barn.

– Det er både foreldre, besteforeldre og de som arbeider med barn. Verken vaksinen eller gjennomgått kikhosteinfeksjon gir livsvarig immunitet, påpeker hun.

Vaksinen som brukes i dag gir beskyttelse i 4-12 år, men vaksinerte personer som blir syke får et mildere sykdomsforløp enn uvaksinerte.

Fakta: Dette er kikhoste Kikhoste, som nå smittes ved en del skoler, er en luftveisinfeksjon forårsaket av bakterien Bordetella pertussis. Sykdommen gir langvarig og kraftig hoste ofte med karakteristiske kikeanfall etterfulgt av brekninger. Det tar fra 7-10 dager fra smitte til symptomer viser seg. Den smitteførende perioden varer i 3 uker fra symptomdebut (hvis ikke behandlet) eller inntil 5 dager etter påbegynt behandling. Vaksinerte personer har langvarig hoste, men ofte uten den karakteristiske kikingen. Personer med alvorlig astma, hjertesykdom eller nedsatt immunforsvar er ekstra utsatt for komplikasjoner. Kikhoste behandles vanligvis med antibiotika, erytromycin, som fås på resept av lege. Undersøkelse og behandling er gratis siden kikhoste regnes som en allmennfarlig smittsom sykdom.

En del av barnevaksinasjonsprogrammet

Kikhoste er svært smittsomt og smitter via dråpesmitte. Sykdommen starter gjerne med forkjølelseslignende symptomer som hoste, feber og rennende nese en ukes tid. Etterpå er kjennetegnet kraftig hoste med kiking, evt. med brekninger eller oppkast. Uvaksinerte barn under to år er mest sårbare for å bli alvorlige syke.

I dag får barn tilbud om vaksine i første leveår og oppfriskningsdoser i 2. og 10. klasse.

– Kikhostevaksinen inngår i en kombinasjonsvaksine der man også får frisket opp immuniteten mot difteri, ekte krupp, stivkrampe og polio og bør tas hvert tiende år, sier Greve-Isdahl.

Hun sier voksne kan kontakte sin fastlege eller et vaksinasjonskontor.

