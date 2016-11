Voldstiltalt kommuneoverlege risikerer ti måneders fengsel

For andre gang i historien ble det lørdag avholdt en hovedforhandling i Stavanger tingrett på en helgedag. Saken hvor en mann i 40-årene står tiltalt for grov vold, skulle egentlig blitt gjennomført på tre dager fra onsdag 26. oktober.

Sikter voldstiltalt kommuneoverlege for vitnepåvirkning

En av grunnene til at hovedforhandlingene ikke lot seg gjennomføre som planlagt, var at tiltalte i løpet av rettssaken ble siktet for vitnepåvirkning. Dette forholdet etterforskes fremdeles, melder Stavanger Aftenblad.

Knusningsskader

Da retten etter tre ukers pause ble satt på ny, var det uten at tiltalte var til stede. Retten ønsket likevel å gjennomføre den delen av saken som gjenstod.

Det som gjenstod var sju av forsvarets vitner, dokumentasjon og sluttprosedyrer.

Under sin prosedyre la politiadvokat Øyvind Haukland, som er aktor i saken, ned påstand om 10 måneders ubetinget fengsel. Kommuneoverlegen er også tiltalt for kjøring i påvirket tilstand. Dermed ble det også påstått tap av tiltaltes førerkort. Tapstiden må etter aktors syn settes til et halvt år.

Knut Olaf Eldhuset, som er den fornærmede mannens bistandsadvokat, la ned påstand om at tiltalte må betale oppreisningserstatning til hans klient. Fornærmede ble påført knusningsskader i ansiktet som følge av volden.

Tunnelsyn

Ifølge politiet skal den tiltalte mannen ha tilknytning til MC-klubben Satudarah, som er en såkalt 1%-klubb (se faktaboks).

Det var ifølge politiet Satudarah MC sin klubblokaler i Sandnes som brant for to uker siden.

At politiet knytter tiltalte til en 1%-klubb er blant momentene i saken som forundrer kommuneoverlegens forsvarer, advokat Anne Kroken.

Fakta: 1%-KLUBB En betegnelse på en motorsykkelklubb som selv definerer seg som lovløs, med sine egne lover og regler. Begrepet oppsto etter opptøyene på et MC-treff i Hollister i California i 1947, hvor så American Motorcyclist Association uttalte at 99 % av motorsykkellistene er lovlydige, med hentydning til at den siste prosenten er lovløs

- Det er min oppfatning at politiet helt tidlig i saken konkluderte med at tiltalte var gjerningsmannen og at dette har preget etterforskningen. Her er det ikke etterforsket til gunst og ugunst slik loven krever. Dette er et eksempel på etterforskning med tunnelsyn. Etter min oppfatning har dette kun sammenheng med min klients tidligere tilknytning til et MC- miljø. Et miljø politiet offisielt hevder driver organisert kriminalitet. Et miljø politiet har uttalt at de ikke vil ha og som det ser ut til at de ønsker å ramme på alle plan, sier Kroken til Aftenbladet.

Ber om frifinnelse

Tiltaltes forsvarer peker videre på at den aktuelle saken i utgangspunktet gjaldt én anmeldelse med ett tilfelle av vold på ett utested.