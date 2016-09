Vollen-drapet: Drapstiltalt 16-åring måtte føres ut av rettssalen

Junge, Heiko / NTB scanpix

Fakta: Fakta om Vollen-drapet Miljøterapeut Anna Kristin Gillebo Backlund (30) ble drept i barnevernsinstitusjonen Små Enheter på Vollen i Asker natt til tirsdag 28. oktober 2014. Hun ble utsatt for kvelning til hun mistet bevisstheten og deretter knivstukket 21 ganger.

En 15 år gammel beboer på senteret ble tiltalt og dømt for overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter, etter at Asker og Bærum tingrett fant henne tilregnelig. Jenta erkjente drapet, men ikke overlegg.

Som første barn i norsk historie ble jenta dømt til forvaring, i ni år med seks års minstetid. Hun anket forvaringsstraffen på stedet.

Tre sakkyndige mener jenta ikke var psykotisk eller bevisstløs i gjerningsøyeblikket. Hun ble derfor ansett som strafferettslig tilregnelig selv om andre fagvitner mener det motsatte.

Jenta er i dag erklært psykotisk og innlagt på Sandviken sykehus i Bergen. Ankesaken er utsatt fra februar på grunn av hennes tilstand.

Forsvarer Cecilie Nakstad og aktor, statsadvokat Erik Førde, sier juryen i lagmannsretten hovedsakelig må ta stilling til om klienten kan vurderes som tilregnelig på gjerningstidspunktet.

Rettssaken går for lukkede dører, men familier, fagpersoner og presse får følge saken ved videooverføring. Tiltalte vil bare være til stede i to av de 14 rettsdagene

16-åringen hadde faren som verge ved sin side i rettssalen, men tilhørerbenkene var tomme, da ankesaken etter drapet på Gillebo Backlund startet tirsdag formiddag. Rettssaken går for lukkede dører, men med presse og berørt familie i egne rom med overføring fra rettssalen.

Jenta nektet straffskyld for drapet på miljøterapeuten.

I belter

– Dette er en jente som sliter med en del problemer. Dere har kanskje reagert på at hun sitter her i transportbelter. Det er nødvendig, mest av alt for at hun ikke skal skade seg selv, forklarte aktor Erik Førde da han startet sitt innledningsforedrag for juryen.

Ankesaken mot jenta vil i hovedsak dreie seg om hun kan ha vært tilregnelig da hun først tok kvelertak på miljøterapeuten med et belte til hun mistet bevisstheten og siden knivstakk den 30 år gamle kvinnen 21 ganger natt til 28. oktober i 2014.

Kronologisk startet statsadvokaten med bakgrunnen for at tenåringen sitter tiltalt for et drap hun begikk da hun så vidt var fylt 15 år. Da han etter få minutter begynte på skildringen av selve drapet på miljøterapeuten, ble den tiltalte urolig og måtte kontrolleres av to politivakter. Hun måtte føres ut av en ledsager fra Sandviken sykehus hvor hun i dag er tvangsinnlagt og behandles for psykose.

– Feilbehandlet

– Hadde denne saken handlet om faktum, så kunne denne ankesaken vært raskt ferdig. Vi bruker noe mer tid. Spørsmålet om skyld kan være litt mer komplisert enn det kan høres ut som i første omgang, sa Førde videre.

Jentas forsvarer, advokat Cecilie Nakstad henvendte seg direkte til juryen da hun sa at det ikke skulle kunne skje at en 15 år gammel jente kunne drepe noen i en barnevernsinstitusjon. I Asker og Bærum tingrett ble jenta i fjor kjent tilregnelig av de sakkyndige og dømt til forvaring i ni år. I lagmannsretten tirsdag hevdet forsvareren at klienten helt fra første møte med helsevesenet i barndommen var blitt feilbehandlet og at symptomer på psykose var oversett.

– Vi mener den tiltalte har blitt feilbehandlet siden hun kom inn i behandlingsapparatet siden hun kom inn i det i 2011. Vi mener samtlige institusjoner har brutt forsvarlighetskravet fordi ingen har utredet spørsmålet om psykose, sa Nakstad.

Spørsmål om tilregnelighet

Det er satt av tre uker til saken i lagmannsretten. I motsetning til i tingretten vil det bli ført mange vitner som skal belyse spørsmålet om tilregnelighet. Ut over de tre rettsoppnevnte sakkyndige, som alle har konkludert med at jenta var tilregnelig både da drapet skjedde og nå før rettssaken, skal flere andre forklare hvorfor de på sin side anser henne for å være utilregnelig både nå og da miljøterapeuten ble drept.

– Vi er åpne for det som kommer fram under rettsforhandlingen. Det er ingen prestisje knyttet til denne saken for påtalemyndighetens side, sa aktor da han avsluttet sin prosedyre.

Den tiltalte 16-åringen skal bare være til stede i lagmannsretten i to dager. Hun skulle etter planen forklare seg for retten, men etter den kraftige reaksjonen under aktors innledning holdt Førde det åpent for at juryen i stedet bare skulle få avspilt tidligere avhør. (©NTB)