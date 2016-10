Vurderer opptrapping av togstreiken

Streiken ble trappet opp med 47 lokførere fra lørdag, og til sammen er 118 nå tatt ut. Bare på Østfoldbanen rammes rundt 20.000 reisende hver dag etter opptrappingen, ifølge NSB.

– Vi vil se hvordan den siste opptrappingen fungerer, og så vurderer vi ny opptrapping i slutten av uken, sier leder Rolf Ringdal til VG. Han opplyser at streikeviljen blant medlemmene er stor.

Streiken har først og fremst rammet Østlandet, men noen av togene mellom Oslo og Bergen, samt togene på Vossebanen og i Arnalokalen er også blitt innstilt. Streikeregelverket gjør at NSB ikke kan sette opp alternativ transport i form av busser for tog.

20 000 streikerammet: Busspassasjer besvimte i trengselen

– Har fått det med seg

Så langt har NSB ikke fått mange meldinger om folk som har møtt opp på stasjoner hvor det ikke går tog.

– Det virker som veldig mange reisende har fått dette med seg, sier pressevakt Gina Scholz i NSB til NTB.

Scholz oppfordrer reisende til å holde seg oppdatert via NSBs app og nettsider.

– Det er endringer fra dag til dag når det gjelder hvilke avganger som er berørt, forteller hun.

– Vi forstår at folk synes dette er utrolig frustrerende, legger hun til.

Streiker om opplæringskrav

Striden mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og LO Stat – der Norsk Lokomotivmannsforbund hører til – står om hvilke krav som skal stilles til lokførernes opplæring. Lokførerne vil ha et krav om en nasjonal standard for lokførerutdanningen inn i tariffavtalen, mens NSB vil vente på krav fra myndighetene. Medlemmene arbeider i NSB og NSB-eide CargoNet.

Streiken brøt ut etter at partene ikke kom til enighet i meklingen 28. september.

Lise Åserud / NTB scanpix

Beskyldninger om streikebryteri

Mandag beskyldte lokomotivførerne NSB-eide Nettbuss for streikebryteri fordi det ble satt inn et stort antall ekstrabusser for å ta unna for passasjerstrømmen.

– Dette er totalt uakseptabelt, sa Espen Paulsen, leder for lokførerne i Østfold til NRK.

Administrerende direktør Ståle Nistov i Nettbuss Travel har ikke noe eksakt tall på hvor mange ekstrabusser som er satt inn, men avviser at det er snakk om streikebryteri.

– Det er ikke unormalt å leie inn ekstrabusser når det er mye trafikk. Det er ingen nye ruter, vi kjører bare ekstra de rutene vi betjener, sier Nistov.