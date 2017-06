Én stemme avgjør trolig skjebnen til 38 kommuner

Hva er det Stortinget stemmer over?

Stortinget stemmer over to store, kontroversielle reformer: Regionreformen og kommunereformen.

I regionreformen foreslår Regjeringen å erstatte dagens 19 fylker med 11 nye regioner.

Fakta: Slik blir de nye regionene: * Telemark og Vestfold går sammen i én region. * Buskerud, Akershus og Østfold blir til ny Viken-region. * Aust-Agder og Vest-Agder blir til ett Agder. * Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag blir ett Trøndelag. * Hedmark og Oppland blir til region Innlandet. * Hordaland og Sogn og Fjordane blir til region Vestlandet. * Møre og Romsdal, Rogaland og Oslo fortsetter som i dag. * De tre nordligste fylkene skal reduseres til to. Troms og Finnmark slås sammen, mens Nordland består som i dag. * Sammenslåingen av Trøndelag er alt vedtatt, med virkning fra 1. januar 2018. De øvrige endringene skal tre i kraft fra 1. januar 2020. Kilde: NTB

I kommunereformen går kommunalkomiteen inn for at antall kommuner kuttes fra 428 til 354. 11 sammenslåinger foretas med tvang.

Hvilke kommuner slås sammen med tvang?

Det er ulik bruk av tvang i de 11 tilfellene. Ikke alle har hatt avstemninger, og ikke alle kommunene er mot sammenslåing:

Hobøl, Askim, Spydeberg, Eidsberg og Trøgstad. Tranøy, Lenvik, Torsken og Berg. Bjugn og Ørland. Mandal, Marnardal og Lindesnes. Kristiansand, Søgne og Songdalen. Sogndal, Balestrand og Leikanger. Tysfjord deles i to. En del slås sammen med Narvik og Ballangen, resten med Hamarøy. Skedsmo, Fet og Sørum. Ålesund, Sandøy, Skodje, Ørskog og Haram. Roan og Åfjord. Vikna, Nærøy, Leka og Bindal.

Senterpartiet tvinger alle representantene til å delta i avstemningen. Hva betyr det?

Sp er mot både kommune- og regionreformen, og har sagt nei til såkalt utbytting. Det innebærer at alle de 169 stortingsrepresentantene må være til stede i salen for å stemme og sikre at resultatet blir i overensstemmelse med flertallets syn.

Vanlig praksis er at partiene avtaler å ta ut representanter dersom noen er borte fra avstemningene for å sørge for «riktig» flertall. Men i denne saken vil Sp tvinge hver eneste representant til å stemme, for å synliggjøre hvem som stemmer for tvangssammenslåinger.

– Noen ville sikkert synes det var behagelig å slippe unna. Men hver enkeltrepresentant må stå til ansvar overfor sine velgere i denne saken, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG sist uke.

Dette er en sjelden manøver på Stortinget. Sist gang det skjedde, var da FrP nektet å ta ut noen av sine under behandlingen av statsbudsjettet i 2009.

Beslutningen vil svi særlig for enkelte FrP-representanter, som har gått offentlig ut og vært mot tvang i kommune- og regionssammenslåing, men som nå må stemme mot egen overbevisning.

En «utbryter» i FrP vil stemme mot eget parti. Hvorfor det?

Frp-representant for Aust-Agder, Ingebjørg Amanda Godskesen, bryter med partilinjen og sier at hun vil stemme mot regionreformen, og muligens også mot kommunereformen. FrP i Agder har vært sterke motstandere av sammenslåingen av fylkene.

– Jeg ofrer ikke min integritet for en Venstresak. Jeg gjør det selv om jeg ikke får lov. Det står ikke noe i regjeringserklæringen eller partiprogrammet om dette, sier Godskesen.

Onsdag ettermiddag hadde hun fortsatt ikke bestemt seg for hva hun ville stemme i kommunespørsmålet.

– Jeg bestemmer meg først under debatten. Det blir veldig vanskelig. Jeg hadde helst ønsket at vi hadde utsatt disse sakene. Jeg tror dette blir vanskelig for Høyre, Frp og Venstre i valgkampen, sier Godskesen.

Blir reformene vedtatt?

Etter all sannsynlighet, ja. Regionreformen har klart flertall. Her har Regjeringen støtte av både Venstre og Frp.

På kommunereformen har Regjeringen kun støtte av Venstre. Slik det ligger an, blir den vedtatt med 86 mot 83 stemmer. For å få flertall, må reformen ha minst 85 stemmer. Hvis Godskesen går mot kommunereformen også, blir den vedtatt med 85 stemmer. Ifølge parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik i FrP har ingen av stortingsrepresentantene bedt om å bli fristilt for å stemme mot kommunereformen.

Og skulle en eller flere representanter fra flertallet bli syke eller av andre årsaker bli forhindret fra å delta i morgen, kan det faktisk få som konsekvens at reformen ikke blir vedtatt.

Hva skjer med reformene om det blir regjeringsskifte etter valget?

Aftenposten har tidligere skrevet at en Ap/Sp-regjering sier de vil oppheve vedtak om tvang for de kommunene som ønsker det. De kan også komme til å justere inntektssystemet.

Både Ap og Sp er mot tvang også på regionreformen og er innstilt på å endre inndelingen, ikke minst i Oslo-området. Trøndelag, Agder og Hordaland/Sogn og Fjordane er frivillig sammenslått og vil uansett bestå.