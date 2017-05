Siv Jensen tar imot Aftenposten på møterommet ved sitt kontor i Finansdepartementet fredag ettermiddag.

Mens andre allerede hadde pakket bilen for langhelg, prøvde Frp-lederen å pense hjernen over fra langtrukne drøftinger om revidert budsjett til Fremskrittspartiets landsmøte som starter fredag.

Jensen er krystallklar: Hennes oppgave før valget i høst er ikke bare å sikre at Fremskrittspartiet gjør et best mulig valg. Det er også å sikre at Frp beholder muligheten til å få sin politikk gjennom ved å beholde regjeringsmakten.

– Får ikke til noen ting i opposisjon

– Er det ikke noen dager med dårlige meningsmålinger du tenker at det kunne vært en fordel for Frp å havne i opposisjon igjen?

– Nei.

– Det frister ikke i det hele tatt?

– Nei. Så lenge jeg har vært politisk aktiv, har jeg vært opptatt av gjennomslag. Det er gøy å diskutere, det er gøy å vinne debatter. Men det er ganske kjedelig i lengden når hvert eneste forslag du har i opposisjon i Stortinget blir stemt ned. Under åtte rødgrønne flertallsår var det ikke ett eneste forslag fra opposisjonen de en gang luktet på, sier Jensen og fortsetter:

– En rendyrket opposisjonstilværelse – det er jo behagelig det. Du har ikke noe ansvar. Men du får jo heller ikke til noen ting. Jeg driver med politikk fordi jeg ønsker å endre hverdagen til folk.

– Føler du deg trygg på at den regjeringslysten for de fire neste årene gjennomsyrer resten av partiet ditt like sterkt?

– Ja, det tror jeg. Vi forankrer våre beslutninger i vårt landsstyre. De tilbakemeldingene som er kommet derfra, er en utrolig stolthet over at vi sitter i regjering og alt det vi leverer på.

– KrF og Venstre har aldri villet sitte i regjering med oss

Både Venstre og KrF har brukt sine landsmøter til å gå til angrep på Frp – selv om de siden 2013 har hatt en samarbeidsavtale med Regjeringen.

Trine Skei Grande sa til VG dagen før Venstres landsmøte at hun vil «tvinge seg inn» i regjering og få Frp ut.

Knut Arild Hareide brukte mye av sin landsmøtetale til å kritisere Høyre og Frps distriktspolitikk og argumentere for at Norge trenger en ny regjering.

Siv Jensen svarer diplomatisk på spørsmål om hvordan hun ser på kritikken fra samarbeidspartiene og Venstre og nøyer seg med å si at hun konsentrerer seg om Frp.

– Jeg opplever egentlig ikke at KrF og Venstre har sagt så mye nytt. Det har vært et godt samarbeid mellom de fire partiene i perioden og vi har fått utrettet mye. I 2013 var det jo ikke slik at Venstre og KrF ville sitte i regjering med Frp. Det har de aldri villet, sier Jensen.

– Hareide kom med et knallhardt angrep mot dere i sin landsmøtetale. Er du bekymret for at de kan komme til å bytte side og heller støtte en Støre-ledet regjering?

– KrF må fatte sine beslutninger. Jeg er opptatt av en ting. Å drive valgkamp for å løfte Frps politiske saker høyest mulig opp på dagsordene. -Samferdsel, trygghet, helse, asyl, skatter og avgifter.

Fakta: Frps landsmøte Arrangeres på Gardermoen 5.-7.mai. Siv Jensen holder sin tale til landsmøtet fredag klokken 14. Frp skal blant annet vedta nytt partiprogram for de neste fire årene. Begge nestlederne, Per Sandberg og Ketil Solvik-Olsen, stiller til gjenvalg. Partileder Siv Jensen er ikke på valg i år.

Frp-lederen minner om at de to partiene siden 2013 har hatt en stående invitasjon til å gå inn i Solberg-regjeringen, men at de ikke har ønsket å benytte denne.

– KrF og Venstre drømmer om en sentrum/Høyre-regjering. Er det sannsynlig alternativ etter valget?

– Jeg kommer til å konsentrere meg om å drive valgkamp og ikke spekulere på det.

Høyre er beste venn og sterkeste konkurrent

Før de siste valgene har det vært et mantra fra Frp at partiet ikke støtter noen regjering de ikke selv er en del av. Denne strategien gjelder fortsatt, sier Jensen.

Men om det betyr at Frp er villig til å felle en borgerlig regjering om de selv ikke får være med, vil hun ikke svare på.

I høst skal Frp for aller første gang drive valgkamp fra regjeringsposisjon.

– Kommer dere til å drive valgkamp side om side med Høyre for regjeringen, eller skal dere drive valgkamp for partiet Frp?

– Vi kommer til å gjøre begge deler. Vi skal drive valgkamp i en regjeringskoalisjon med vår beste venn, som samtidig er vår sterkeste konkurrent. Den erkjennelsen er sterk hos oss, og jeg tror den er like sterk hos Høyre.

– Er det noen nedre grense for hvor god oppslutning Frp må ha for å fortsette i regjering?

– Det er et spørsmål partiet må ta stilling til når vi er på den andre siden av valget.

Opptatt av å bygge sterke profiler rundt seg

På landsmøtet i år ble Siv Jensen gjenvalgt som partileder for to nye år. Neste år har hun vært Frp-leder i tolv år.

– Har du begynt å tenke på om det finnes et liv etter politikken?

– Det er i hvert fall en problemstilling en partileder av og til må tenke gjennom. Jeg har alltid sagt at skal man sitte i den jobben jeg har, må du ha motivasjon. For det er knallhard jobbing, veldig mange hensyn å ta. Hvis ikke lederen er motivert, smitter det over på resten av organisasjonen. Jeg er veldig motivert, og vi har en organisasjon som er veldig motivert. Det er en tid for alt, men for meg er ikke den tiden der nå.

– Sylvi Listhaug er populær og får mye oppmerksomhet. Ser du på henne som et fremtidig lederemne den dagen du finner du ut at du vil gjøre noe annet?

– Ja, hun og flere andre har utmerkede egenskaper som er bra for Frp. Jeg er veldig glad for det, for noe av det jeg bestemte meg for tidlig da jeg tok over ledelsen i Frp var at det er viktig å bygge profiler. Å hele tiden ha personer som kan fylle ulike roller og lede. Det vokser opp utrolig mange talenter i organisasjonen.

– Du kunne ikke tenke deg en annen posisjon enn finansminister for å bli mer synlig?

– For meg har det vært viktig å ha mange profiler som kan vise frem bredden i partiet. Dette er ikke noen enmannsbedrift. Frp har mange sterke profiler, og da har jeg gjort jobben min.