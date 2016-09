- Det var et drama på bakrommet som i liten grad kom frem i pressen

Fredag lanserte tidligere statsminister og Ap-leder Jens Stoltenberg sin bok «Min historie».

Lørdag formiddag snakker Stoltenberg om boken på en pressekonferanse på Gyldendal-huset i Oslo.

Et av temaene fra boka som har fått mye oppmerksomhet, er beskrivelsen av den betente lederstriden mellom Thorbjørn Jagland og Jens Stoltenberg rundt årtusenskiftet.

– Tre av fire i partiledelsen møttes uten partilederen for å diskutere partiets fremtid. Det sier noe om hvor vanskelig denne tiden var for Arbeiderpartiet, sier Stoltenberg.

– Hvordan er ditt forhold til Thorbjørn Jagland i dag?

– Jeg føler at jeg har et godt forhold til Thorbjørn, og at vi etter de vanskelige årene på begynnelsen av 2000-tallet etablerte et godt samarbeid igjen, svarer Stoltenberg.

– Vi samarbeidet godt i årene jeg var statsminister og han var stortingspresident, og jeg skriver i boka at jeg mener han var en dristig leder av Nobelkomiteen, sier han.

Beskriver sprekker i det rødgrønne samarbeidet.

Stoltenberg beskriver et rødgrønt samarbeid som på ingen måte var knirkefritt. Blant annet trekker han frem striden om reforhandling av EØS-avtalen som herjet de rødgrønne regjeringspartiene under ett år før stortingsvalget i 2013.

– Aldri var vi så i nærheten av en regjeringskrise som vinteren/våren 2013. Det var et drama som skjedde på bakrommet som i liten grad kom frem i pressen, sier Stoltenberg.

Han innrømmer nå at han selv ikke var en pådriver for det rødgrønne samarbeidet før 2005, men at han lot seg overbevise og ble overrasket over hvor godt dette fungerte.

I boka har han ikke udelt positive karakteristikker av alle sine tidligere, rødgrønne samarbeidspartnere.

– Kristin, Åslaug og Liv Signe er periodevis ganske sta alle tre. Da kan man bli sliten. De ble sikkert slitne av meg, og jeg ble periodevis sliten av dem, sier Stoltenberg, før han skynder seg å legge til:

– Over tid er jeg blitt glad i alle tre og har repsekt for alle tre.

Stoltenberg beskriver sin første regjeringsperiode fra 2000-2001 som en «velgermessig fiasko».

– Når jeg ser på meg selv i ettertid tenker jeg at jeg var for ung, for vågal og for dristig.

Han mener likevel at det ble vedtatt viktig reformer i denne perioden.

– Gjør meg sårbar

Stoltenberg forteller at han har jobbet med boka i nesten ti år.

Den nåværende NATO-toppen sier han bevisst har valgt å være åpen både om politiske prosesser, personlig tro og tvil og familieliv med utfordringer blant annet knyttet til å leve med en narkoman søster.

– Jeg har valgt å være åpen, og dermed gjøre meg mer sårbar enn jeg pleier å være. Men jeg tenker at når det er gått noen år er ikke dette så farlig, sier eks-statsministeren.

Han beskriver det spesielle livet i toppolitikken.

– Jeg har ikke vært alene utefor huset mitt en eneste gang siden 17. oktober 2005. Det gjør noe med deg som menneske, sier Stoltenberg.

Jens Stoltenbergs far Thorvald Stoltenberg er tilstede på pressekonferansen.

– Boka er godt skrevet. Jeg har lest alt om familien, men har ikke fått lest alt om politikk ennå, sier Stoltenberg senior om sønnens bokutgivelse.

