Stang ble utnevnt i Kongen i statsråd fredag.

Han avviser at han er plassert som statssekretær hos Sylvi Listhaug for å dempe statsrådens og Frps retorikk i innvandringspolitikken.

– Nei. Høyre og Frp er to ulike partier og Frp vil selvsagt fortsatt vil stå for sin politikk. Men i noen sammenhenger kan jeg kanskje bidra til at vi i debatten blir litt rausere og opptrer med respekt for hverandre, sier Stang til Aftenposten.

– Jeg er sikker på at dette temaet ikke er så svart-hvitt som det kan se ut som, legger han til.

Sylvi blir kritisert uansett

– Hva syns du om den jobben Listhaug har gjort som innvandringsminister, Stang?

– Jeg synes statsråden har gjort en veldig god jobb i tråd med prinsippet om en streng, men rettferdig innvandringspolitikk.

-Listhaug fikk nylig kritikk fordi hun, i et intervju i forbindelse med en integreringskonferanse, sa at i «i Norge spiser vi svin, drikker alkohol og viser ansiktet vårt». Hva synes du om den uttalelsen?

– Jeg tenker at dette er et område der du vil bli kritisert uansett hva du sier. Jeg håper jeg kan bidra til større toleranse for ulike synspunkter. Når statsråden sier det du nevnte der, så er det et uttrykk for at man må tilpasse seg det samfunnet man flytter til. Samtidig er det viktig at det også er rom for å ta vare på egen kultur. På samme måte som vi heier på norskamerikanere som spiser lutefisk i USA.

Fikk du med deg Facebook-posten Listhaug la ut tidligere denne uken? «Her i Norge spiser vi svin, drikker alkohol og viser ansiktet vårt.»

Mange er forutinntatt

– Mange har kritisert Listhaug for en røff ordbruk i innvandringspolitikken. Synes du det er grunnlag for en slik kritikk?

– Jeg oppfatter ikke henne slik. Jeg tror mange av dem som kritiserer Listhaug er forutinntatt.

– Hvordan oppfatter du henne?

– Som svært arbeidsom, sier Fabian med referanse til Listhaugs innsats som eldre- og sosialbyråd i Oslo, mens Fabian Stang var ordfører.

– Det må du nesten spørre statsministeren om

– Du fremstår som en raus og inkluderende person etter din gjerning som ordfører i Oslo. Er det derfor du ble spurt om være statssekretær for Listhaug?

– Det må nesten statsministeren svare på. Jeg er glad i mennesker. Integrering og innvandring handler så til de grader om mennesker. Og så håper jeg at jeg ser både enkeltindividet og prinsippene.

– Ser frem til å jobbe med Fabian

Sylvi Listhaug sier hun ser frem til å jobbe sammen med Fabian Stang.

– Jeg ser frem til å jobbe med Fabian Stang (H) som jeg kjenner fra min tid i Oslo-politikken, sier hun.

– Innvandring og integrering er et viktig felt for denne Regjeringen. Vi skal holde asyltilstrømningen nede og tempoet i integreringen oppe. Vi har et godt team i departementet som jobber med dette, og nå blir vi ytterligere styrket for å håndtere utfordringene.

Den tidligere Oslo-ordføreren ble utnevnt i statsråd fredag.

Fabian Stang var ordfører i Oslo fra 2007 til 2015 og har vært bystyrerepresentant for Høyre siden 1999.

Han er utdannet jurist og har tidligere yrkeserfaring som lærer, advokatfullmektig, politifullmektig og advokat.

Stang har vært bystyrerepresentant for Høyre siden 1999 og har vært fast medlem av helse- og sosialkomiteen, samferdsels- og miljøkomiteen, byutviklingskomiteen og finanskomiteen.

Erstatter Røsland

Marit Berger Røsland fra Høyre begynte å jobbe som statssekretær for Listhaug fra desember 2015, men 23. september 2016 ble hun utnevnt til statssekretær for Børge Brende i Utenriksdepartementet

Den siste måneden har ikke Høyre hatt noen representant i politisk ledelse i Justisdepartementet.