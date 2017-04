Hareide med kraftig angrep på regjeringens distriktspolitikk

Knut Arild Hareide startet talen sin til landsmøte med å takke for sønnen Tord Olav Mathias, som ble født forrige gang det var landsmøte i Trondheim for to år siden.

Han spøkte med at navnevalget ikke hadde vært enkelt, og at både mor, svigermor og kona Lisa hadde sterke meninger.

– Som alltid når jeg inngår gode kompromisser,er det mellom meg og tre kvinner, sa Hareide, med klar adresse til Høyre-leder Erna Solberg, Venstre-leder Trine Skei Grande og Frp-leder Siv Jensen.

I talen, der han brukte mye tid på å tale om KrF som familieparti og skoleparti, kom han også med et pek til Ap-leder Jonas Gahr Støres landsmøtetale. Forrige uke vedtok Aps landsmøte å fjerne K-en i navnet på KRLE-faget, et vedtak som mange KrF-ere har reagert på.

– For å si sitere ordrett fra Støres landsmøtale: «Som ikke vil se - bjelken i sitt eget øye, for å låne Knut Arild Hareides ord». Her har nok rådgiveren til Støre sagt: hvem har sagt det? Hvem har kommet med det sitatet. Knut Arild Hareide. Men det er Jesus. Det er kanskje ikke så lurt å fjerne den k-en likevel, spøkte Hareide fra talerstolen.

Han argumenterte sterkt for å beholde K-en. KRLE står for kristendom, religion, livssyn og etikk.

Knallhardt ut mot Regjeringen

Men Hareide brukte harde ord om regjeringen, og det han kalte en distriktsfiendtlig politikk.

– Vi har hatt et konstruktivt samarbeid med regjeringspartiene og Venstre i mange saker. Men vet dere hva både jeg og resten av stortingsgruppa er lei av? Det er å reparere distriktsfiendtlige og sentraliserende forslag fra regjeringen. Vi har brukt ufattelig mye krefter på å hindre slike skadelige utslag. Og selvsagt har vi ikke klart å ordne opp i alt.

– Men KrF har større ambisjoner for distriktene enn å bedrive skadebegrensning.

I talen sin sa Hareide at regjeringen har fått kritikk for sin distriktspolitikk «med god grunn».

– Allerede for to år siden advarte jeg regjeringen mot et distriktsopprør.

KrF-lederen mener partiet har reddet Distrikts-Norge fra mange dårlige forslag fra regjeringen.

– Vi sa nei til tvangssammenslåing av kommuner, til nedleggelse av skattekontor, til nytt inntektssystem. Vi sa nei til ny organisering av nettselskapene. Og vi har sagt et klart nei til nedleggelse av lokalsykehusene i Volda, Odda, Narvik og Flekkefjord, sier Hareide.

Hareide har fått mye oppmerksomhet den siste tiden fordi det diskuteres om partiet kan skifte side og støtte en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet får flertall.

Som Aftenposten har skrevet, er partiets fylkesledere splittet i synet på om KrF bør bli del av en Ap-regjering.

I landsmøtetalen sa Hareide følgende om regjeringsalternativene:

– Vårt vedtak sier at dersom et regjeringssamarbeid sentrum/Høyre ikke er mulig etter valget må KrF søke andre gjennomslag for vår politikk og mest sannsynlig velge opposisjon. For KrF er det en ting som er avgjørende, og det er politisk gjennomslag.

Vi skal ikke sette oss mutte bakerst i stortingssalen å si: nei til muligheten for innflytelse, nei til muligheten for å nye politiske seire, nei til muligheten for å skape det samfunnet vi ønsker.

Hareide gjorde det altså klart at målet er å komme i regjering.

Det er enighet i partiet om hva som er deres foretrukne regjering, nemlig en regjering med Erna Solberg som statminister og med Venstre og Kristelig Folkeparti. Tidligere denne uken pekte imidlertid Hareide på Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum som en mulig statsminister, med Kristelig Folkeparti og Høyre med på laget.

Dette ble imidlertid skutt ned av Vedum selv, og Hareide sa på politisk kvarter i P2 torsdag morgen at han ikke kom til å si mer om det.

– Når velgerne har sagt sitt, må Erna Solberg velge. Velger hun oss, kan jeg trygt stoppe serien: Knut Arild Hareide lanserer nye og litt uventede statsministerkandidater.

Bemanningsnorm

Hareide talte også å få flere ansatte i eldreomsorgen.

– Det er ikke alt som kan effektiviseres. Du kan ikke be de ansatte løpe smartere!

Derfor vil KrF utvikle en minstenorm for bemanning og kompetanse på sykehjem og i hjemmetjenesten.

– Verdighet og respekt handler om konkrete ting i hverdagen, å få spise den maten en liker, stå opp og legge seg når en vil, og å komme ut og møte andre mennesker.

Hareide har vært partileder i Kristelig Folkeparti siden 2011. Han hadde som målsetting å gjøre partiet bredere og nå ut til flere. I dette intervjuet med Aftenposten forteller han at han ikke har lyktes med dette.