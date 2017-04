– Synet er også en del av kroppen. Det bør ikke være lommeboken som avgjør om man går til optiker eller ei, sier KrFs helsepolitiske talskvinne, Olaug Bollestad.

Samtidig som bl.a. ungdomspartiet, KrFU, kritiserer moderpartiet for å bruke for mye penger, vil KrF utrede å innlemme optikere i det offentlige helsetilbudet. Forslaget er rettet inn mot barn under 18 år.

Ønsker støtte fra folketrygden

Synet kan ifølge KrF-politikeren være en av de største utfordringene for mange unge.

– Derfor vil vi utrede en delvis takst eller betaling, sier Bollestad og sikter til «refusjonstakst» fra folketrygden. I praksis vil det bety at en offentlig sponsing av undersøkelse hos optiker.

– Men hva med briller. Det er det som virkelig koster?

– Jeg ser ikke bort ifra den tanken, men nå begynner vi her, sier hun.

I dag kan barn under 18 år få støtte fra folketrygden til linser eller briller hvis de har en av tre definerte diagnoser. Skjeling er en av dem.

Innlemmes i skolehelsetjenesten

Bollestad antyder at optikere kan innlemmes i skolehelsetjenesten eller i kommunehelsetjenesten og bli «sponset» av folketrygden på linje med fastleger, jordmødre og andre.

– Det trenger ikke være fulle stillinger, sier hun.

I forslag til nytt program sies det at KrF vil utrede en delvis takst eller betaling for optiker når barn under 18 år henvises til en generell utredning – og henvisningen kommer fra helsesøster, skolehelsetjenesten eller fastlegen.

Dårlig syn kan være medvirkende årsak til frafall

Bollestad mener synsproblemer kan være årsak til en rekke problemer.

– Det kan være en årsak til fravær, til hodepine og store muskelspenninger i nakken, kanskje også uro fordi dårlig syn gjør at de ikke får med seg undervisning. Dårlig syn kan føre til mange utfordringer, sier hun og gir uttrykk for at dersom man tidlig får korrigert synet, kan det gjøre problemet mindre når man blir voksen.

Hun minner om at det er lang ventetid hos øyelege, og at en optiker kan sile ut de barna som har behov for en henvisning dit.

Vil også satse mer på tenner

Ifølge programforslaget som ligger til behandling på landsmøtet, vil KrF også ha en tannreform. Også her skal folketrygden bidra med mer slik at egenbetalingen begrenses. Men partiet har ikke definert reformen nærmere.

– Det er en del av kroppen det, og, sier Bollestad og viser til at betennelse i tennene kan utgjøre en risiko hos pasienter som får ulike typer medisinsk behandling.

– Men dere beskyldes allerede for å ha et kostbart program. Blir ikke både økt satsing på tenner og synet dyrt?

– Jo, i det store regnestykket blir det dyrt, men hva sparer vi ikke? spør hun og minner om utsagnene om at f.eks. hjelp til bedre syn kan bidra til mindre frafall i skolen.