Slik skal Høyre demme opp for Senterpartiet i «ulvesonen»

Bak lukkede dører på Høyres sentralstyremøte i Oslo, la partiets parlamentarisk leder Trond Helleland lørdag frem strategien for distriktsvalgkampen.

Senterpartiet fosser frem og stjeler velgere både fra Ap og regjeringspartiene. Det viste Aftenpostens reportasje lørdag. Kommunesammenslåing, nærpolitireform og ulv, er stikkord for hete valgkamptemaer som er drivstoff i Sp-fremgangen.

Men nå varsler Helleland at Sp skal få tøffere motstand i innlandsfylkene. Det gjelder også i Trond Hellelands eget hjemfylke Buskerud.

Sp sprer usikkerhet

– Senterpartiet har vært flinke til å skape usikkerhet om våre intensjoner med en rekke reformer, og det må vi ta på alvor, sier Helleland til Aftenposten.

– Betyr det at dere i valgkampen i distriktene ser på Sp som hovedmotstanderen?

– Arbeiderpartiet er hovedmotstander, men de er mer diffuse. De tøffe angrepene på Regjeringen i distriktspolitikken er det Sp med Trygve Slagsvold Vedum i spissen som står for. Vedum er blitt en ledende politiker på venstresiden. Ap-leder Jonas Gahr Støre dilter etter. Det er mer konfrontasjon når en diskuterer med Sp, og det skal ikke vi vike tilbake for, sier Helleland.

– Sp tegner et for negativt bilde av Distrikts-Norge. Ledigheten er rekordlav. Bøndene har en bedre inntektsutvikling enn andre grupper, distriktsnæringer som turisme, oppdrett og skogbruk går så det suser, ikke minst takket være regjeringens politikk for å bedre rammevilkårene, slår Helleland fast.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Men det er en realitet at det er en betydelig uro ute blant folk som neppe er skapt av Sp alene?

– Ja det er riktig, selv om jeg tror den er mindre nå enn for ett halvt år siden. I en periode der det gjennomføres mange reformer vil det bli uro. Det er denne uroen Sp har vært flinke til å nøre opp under, sier Helleland.

Nødvendig med endring

– Det overordnede budskapet vi må få bedre ut, er at endringer er nødvendige for å bevare verdens beste land å bo i. Vi må få frem at dette gjør vi for å sikre tjenestene i distriktene, ikke for å rasere dem eller sentralisere. Der har vi selvsagt mye å bevise, fordi mange av reformene er nylig iverksatt og en ser ikke alle de positive virkningene ennå, forklarer Helleland.

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Ulveproblemet

Ulven har fått trauste høyrefolk til å gå i demonstrasjon mot egen regjering. I deler av Distrikts-Norge er dette blitt en symbolsak som har slitt på tilliten til regjeringen og som Høyre merker på meningsmålingene.

– Ulven har vært et reelt problem. Stortingsgruppen og landsmøtet har vært klare på at ulveforliket må iverksettes. Det er en betydelig utålmodighet i partiet, ikke minst når en ser at ulven slår til utenfor ulvesonen. Men styrer du et land, skal du styre etter lov. Du kan ikke bare droppe internasjonale konvensjoner, understreker Helleland.

