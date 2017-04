Støre på svensk Ap-kongress: - Vi kan føle hverandres smerte

Ap-leder Jonas Gahr Støres planlagte tur for å hilse partifeller i nabolandet ble ikke slik han hadde tenkt.

– Det har vært en spesiell helg, sa Støre på vei inn til landsmøtehotellet i Gøteborg palmesøndag.

Utenfor landsmøtehotellet til Socialdemokratarna var det et stort oppbud av bevæpnet politi. Og inne fikk slagordet til Støres partifeller i Sverige en litt annen betydning enn før: «Trygghet i en ny tid».

Og like før Støre entret talerstolen ble ytterligere en terrormistenkt pågrepet av politiet i Stockhholm.

Møttes til lunsj før talen

Støre og Socialdemokratarnnas leder Stefan Löfven har et tett og nært forhold, og hadde allerede hatt kontakt om det svenske terrorangrepet før de møttes til lunsj på den svenske kongressen.

Støre entret deretter talerstolen der han la vekt på at støtten fra Socialdemokratarna varmet da Norge ble rammet av terror.

– Og nå, når Stockholm, deres Stockholm, vårt Stockholm – rammes av angrep og ødeleggelse. I timer som disse kjenner jeg innerst i hjertet at vi er en familie som står hverandre nær. For også dette følger med vårt fellesskap. De mørke tidene. Når den ene rammes, treffes også den andre, sa han og la til at «vi kan føle hverandres smerte.»

Solveig Ruud

Må ikke gi etter for ekstremisme

Fra talerstolen roste Støre statsminister Löfven for å ha vist lederskap midt i dramaets time og for «ubøyelig vilje til å slå demokratiets påle enda dypere i møte med vold og terror.»

– Vårt politiske oppdrag er å ikke gi etter for de ekstremistiske og voldelige kreftene som vil ødelegge alt dette. De er ikke mange. Men de rammer oss og de sprer frykt. Samfunnet må nedkjempe dem med all den kraft og fasthet som situasjonen krever av oss. Her er det ikke rom for noe kompromiss, sa den norske Ap-lederen.

Advarte mot hevnens «mørke landskap»

Støre oppfordret partifeller i begge land om «aldri å synke ned i hevnens mørke landskap», men heve seg over hatet og se fremover.

– Mitt budskap til dere, og mitt håp, er at kongressen får handle om dette, også etter det som hendte i Stockholm på fredag, ja nettopp derfor må kongressen handle om «Trygghet i en ny tid» – om politikken for veien videre, sa Støre.

Han la vekt på at det nå er viktig å fortsette å jobbe for lav ledighet, et samfunnet bygget på rettferdighet, likeverd og muligheter for alle.

Advarte mot høyrepopulismen

Støre minnet om at det er valg i Norge om fem måneder, og at Ap har til hensikt å vinne valget for å bytte ut «den mest høyreorienterte Regjeringen i Norge i nyere tid.»

– Vi ser at det skjer i land etter land; det ledende konservative partiet allierer seg med høyrepopulistiske krefter som har vokst seg sterke. Enten ved å legge politikken langt til høyre. Eller ved å gå i valgforbund med ytre høyre. Eller begge deler, sa han og poengterte at «vi må se denne faren og kjempe imot den.»

– Sosialdemokratiet må åpne opp for samarbeid med de politiske bevegelsene som vil sette foten ned for høyrepopulismen, slik den kommer til uttrykk i hvert enkelt land, sa han.

Ifølge Støre opptrer ytre høyre i «litt ulike klær.»

– Men fellestrekkene er der; de spiller på frykt, særlig fremmedfrykten, dyrker frem konflikter mellom oss og dem, vi og de andre, sa Støre.

Solveig Ruud

Avviste kobling til høy innvandring

Da Støre ankom landsmøtehotellet ville han ikke uttale seg om hvorvidt det kunne være noen sammenheng mellom terroren og det høye antall flyktninger i Sverige.

– Sånne slutninger kan vi ikke trekke i dag, sa han og viste til at man er midt i etterforskningen.

– Det må man ha respekt for. Sverige har sine debatter om innvandring. Det har vi og. Men nå må vi la politiet gjøre arbeidet sitt, sa han.

På spørsmål om det man nå har sett kan prisen Sverige må betale for innvandringspolitikken sin, svarer Støre at det er umulig å si.

– Dette har hele Europa nå erfart. Jeg tror det bare minner oss om at ingen er beskyttet en gang for alle. Sannsynligheten er liten, men det kan skje selv i Norden. Og det er myndighetens ansvar å hindre at det skjer, å sette inn tiltak mot det, sa han.

Vi skal ha kontroll med grensene

I talen til kongressen gjorde Støre et nummer av at vi skal ha kontroll ved grensene og at vi «skal ha styring med hvem som kommer til våre land.»

– Vi skal ta imot dem som har rett til beskyttelse. Og på rettsstatens vis skal vi returnere de som ikke har denne retten. Vi skal ta vårt ansvar i Europa for å finne felles løsninger – også på tidenes flyktningkrise. Men vi skal ikke gå den veien noen roper på, om å bygge murer. Om å stenge grenser. Om å gjøre et land stort igjen – «great again», ved å gå alene, sier han.