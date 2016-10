330 amerikanske marinesoldater til Værnes

Soldatene skal holde til på Værnes i Nord-Trøndelag. Med Midt-Norge som utgangspunkt skal de trene sammen med norske og eventuelt andre styrker på ulike steder i landet. Det kan også bli aktuelt å bruke amerikansk utstyr som er forhåndslagret på Værnes.

Ordningen kom i stand etter en amerikansk henvendelse. Den starter opp i januar 2017 og vil bli evaluert i løpet av året.

Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité ble orientert om prøveordningen mandag kveld.



– Ikke fast base

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) mener ordningen er en fordypning og videreføring av norsk-amerikansk militært samarbeid og peker på at den har klare begrensninger.

– Prøveordningen innebærer at de amerikanske styrkene roterer, og det er ikke snakk om en fast base for amerikanske styrker i Norge eller etablering av en amerikansk base i Norge, sier hun.

Rotasjonsprogrammet gir en unik mulighet til å trene sammen med amerikanske styrker under norske forhold, mener Eriksen Søreide.



– Avhengig av alliert forsterkning

– Forsvaret av Norge er avhengig av alliert forsterkning. Det er avgjørende for norsk sikkerhet at våre allierte kommer til oss for å få kunnskap om å operere i Norge og sammen med norske styrker, sier hun.

Statsråden understreker at ordningen er i tråd med basepolitikken.

– Det er viktig å huske at det norske forsvaret aldri har vært dimensjonert for å håndtere forsvaret av Norge alene, sier Eriksen Søreide til NTB.



«Outsourcing»

Men planene har møtt kritikk, blant annet fra regjeringens samarbeidsparti Venstre.

– Det regjeringen holder på med nå, er å outsource det å ta vare på landet vårt til amerikanske marinesoldater. Det synes jeg ikke noe om, sa Venstre-leder Trine Skei Grande før ordningen ble formelt presentert.

Frp, Sp og SV har krevd flere detaljer om planene, mens Arbeiderpartiet har varslet støtte etter at Adresseavisen først omtalte saken 10. oktober.



Sp stiller spørsmål

Senterpartiet mener blant annet at regjeringen nedprioriterer Hæren og har krevd svar på om dette nå gir seg utslag i økt amerikansk nærvær i Norge.

Eriksen Søreide mener det er å snu problemstillingen på hodet og peker på at styrking av Norges forsvar er en forutsetning for å få til det planlagte samarbeidet.

– Dette er ikke et resultat av stramme prioriteringer i Norge. Tvert imot styrker vi forsvarsbudsjettet kraftig, med 1,9 milliarder kroner bare i 2017, sier hun.