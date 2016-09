– Vi har en debatt i partiet rundt samarbeid. Den lander vi på landsstyremøtet i november, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til Aftenposten.

Han forklarer at han på dette møtet ikke bare kommer med sin anbefaling, men at KrF også kommer til å fatte et vedtak i form av en uttalelse. Og den kommer ifølge KrF-lederen til å bli svært lik det endelige samarbeidsvedtaket som KrFs landsmøte vedtar i april.

Agenda samlet Ap, sentrum og SV

– KrF har mye å hente på å gå mot venstre, mener daglig leder Marte Gerhardsen i Tankesmien Agenda.

Hun hadde tirsdag samlet både Hareide, andre sentrale KrF-politikere og toppene i Ap, Sp, Venstre, MDG og SV for å drøfte fremtidsvisjoner.

På første benk satt Ap-leder Jonas Gahr Støre med lederne i henholdsvis KrF og Sp på hver side. En slik «koalisjon» har ikke KrFs stortingsrepresentant Geir J. Bekkevold noe imot. Siden KrF er et sentrumsparti, mener han KrF bør ha en åpen holdning til samarbeid også med Ap.

Lite fristet til fire nye år tett på Frp

– Jeg er en kristendemokrat, trygt plassert i sentrum av norsk politikk, og jeg har ikke den berøringsangsten hverken mot høyresiden eller venstresiden. Vi må kunne samarbeide begge veier, sier han.

Bekkevold var en av KrFs største skeptikere mot et tett samarbeid med Frp i 2013. Skepsisen er ikke blitt mindre. Han sliter med både politikken og retorikken til Frp, ikke minst i innvandringspolitikken, men også i «mange andre saker».

– Jeg synes ikke det er fristende å skulle gå til valg for å få til en litt bedre samarbeidsavtale, sier han.

– Men jeg har respekt for de prosessene som pågår i mitt parti, sier han. Bekkevold mener det er vanskelig å si om flere i KrF støtter hans syn nå enn i 2013.

Beklager om KrF stenger døren til Ap

– Vil du beklage om KrF ender med en samarbeidsresolusjon der man stenger døren til en samarbeid med Ap, enten i eller utenfor regjering?

– Ja, hvis alternativet da er at vi kun peker på Høyre, og Høyre sier det ikke blir noe samarbeid uten Frp. Da er vi ganske låst, sier han og mener det var et situasjonsbetinget strategisk valg KrF gjorde sist.

– Hvis vi nå gjør det samme, da mener jeg det er et politisk linjeskifte, sier han og begrunner det med at partiet nå har muligheten til å knytte seg nærmere til Sp.

Hareide vil ikke kommentere Bekkevolds uttalelser mer enn at «det må være lov til å uttrykke sin mening nå.»

– Så er min tydelige forventning at når vi fatter våre konklusjoner, så samles vi om det, fortsetter han.

Gerhardsens fem «gode grunner»

