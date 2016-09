Aftenpodden: - Stoltenbergs stikk mot Navarsete er ganske drepende

Hør og abonner på den populære podkasten via iTunes på telefonen din her. Eller via desktop her.

Politisk redaktør Trine Eilertsen, kulturredaktør Sarah Sørheim og politisk journalist Lars Glomnes ser på avsløringene fra Jens Stoltenbergs ferske bok.

Hvem kommer best og verst ut? Hva er nytt? Og er boken bedre enn Robert Erikssons?

Stoltenberg avslører de grå eminenser i norsk politikk, beskriver venner og fiender, og tar opp den bitre konflikten med Thorbjørn Jagland.

Sp-leder Liv Signe Navarsete er av dem som blir beskrevet i boken, blant annet i denne passasjen:

«Liv Signe hadde temperament. Når hun ikke fikk det som hun ville, kunne hun skjelle og smelle, eller hun sendte sinte SMS-er. Hun kunne engasjere seg voldsomt i enkeltsaker. Vi satt i utallige møter om fødetilbudet i Nordfjord og Lærdal og trasévalget for E39 gjennom Sogn og Fjordane.

Dette er saker jeg vanligvis ville overlatt til andre statsråder og til Karl Eirik (Schjøtt-Pedersen), men Liv Signe insisterte på å diskutere med meg. Ikke fordi sakene nødvendigvis var avgjørende for Senterpartiet, men fordi de var viktige for Liv Signe»

Dette og mer i ukens utgave, som også tar for seg regjeringens forslag til bilavgifter, som er så kontroversielle for sentrumspartiene at det spås en regjeringskrise.