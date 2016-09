Politisk redaktør Trine Eilertsen, kulturredaktør Sarah Sørheim og nyhetssjef Lars Glomnes er tilbake med en gjennomgang ukens mest engasjerende saker i den populære podkasten.

Hør og abonner via iTunes på telefonen din her. Eller via desktop her.

De tre ser denne uken på Makt-Norge, og de går inn i spørsmålet om eldreomsorgen i Oslo. Der går debatten om kommersielle aktører styrker eller svekker tilbudet.

Temperaturen stiger imidlertid når Sørheim og Eilertsen diskuterer kjønnsdelte SFO-grupper og en gravid Caroline Berg Eriksens siste sprell på bloggen sin.

Eilertsen mener kvinner lar seg prege altfor mye av rare ting andre kvinner velger å gjøre.

Hør, og finn ut hvem du er mest enige med.