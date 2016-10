Hør og abonner på den populære podkasten via iTunes på telefonen din her. Eller via desktop her.

– Dette er en 220-siders Johaug-pressekonferanse, sier Lars Glomnes om den ferske boken til eks-ordfører Drevland (H).

Panelet går inn i forsvarsskriftet fra den omstridte politikeren, som går dypt inn i hvor vanskelig det har vært å stå i mediestormen rundt ektemannens lovbrudd og hennes egen korrupsjonssiktelse.

Sarah Sørheim spør seg om forlagets etiske ansvar, og Trine Eilertsen sier hun rett og slett blir forbannet når Drevland trekker inn avdøde BT-redaktør Sjur Holsen på sin side i konflikten med Bergens journalister.

Panelet tar også for seg hvordan Sylvi Listhaug endte opp på topplassen i Møre og Romsdal før neste års stortingsvalg, og hvordan veien mot toppen i Frp nå ligger stadig mer åpen for integreringsministeren.

Aftenpodden er en ukentlig podkast som tar for seg de mest engasjerende sakene i politikk og samfunnsliv, med politisk redaktør Trine Eilertsen, kulturredaktør Sarah Sørheim og nyhetssjef Lars Glomnes.