– Han er en av de viktigste politikerne Høyre har på Stortinget, sier Venstres Terje Breivik.

– Jeg kan ikke annet enn å gi ham superlativer. Du kan velge hvilke godord, faglige og menneskelige, du vil ha, sier Hans Olav Syversen, KrFs finanspolitiske talsmann og leder av Stortingets finanskomité.

Breivik og Syversen har vært Svein Flåttens «hovedmotstandere» i budsjettforhandlinger fire år på rad. Likevel skryter de uhemmet av ham.

Men årets «brytekamp» er den siste langvarige kampen Breivik og Syversen kjemper mot Flåtten.

Vraket av eget partilag

72 år gamle Flåtten, som er Stortingets eldste, har representert Høyre i Vestfold siden 2001. Men Høyres nominasjonsmøte i Vestfold forrige lørdag satte et effektivt punktum for videre karrière i rikspolitikken.

Unge Høyre hadde tidlig varslet at de ønsket fornyelse. I en uravstemning der 28 prosent av medlemmene deltok, ble han slått av stortingskollega Kårstein Eidem Løvaas (49) og fylkespolitiker Lene Camilla Westgaard-Halle (37).

Flåtten tapte kampen om både førsteplassen og annenplassen på stortingslisten og sa da nei til å stå på en usikker tredjeplass.

«Trist» at han ble vurdert som for lite fremtidsrettet

Flåtten innrømmer at han er skuffet.

– Jeg synes det var trist at den erfaring, kompetanse og politiske innsikt jeg har fått gjennom oppgaver Høyre har gitt meg over mange år, ikke var tilstrekkelig «moderne og fremtidsrettet» for Vestfold Høyres liste, sier han.

– Personlig er jeg mest lei meg for oppfatninger om at jeg ikke hadde ivaretatt partiets interesser lokalt på en tilstrekkelig god måte, fortsetter han.

Men han legger til at hverken nominasjonsprosessen eller dens resultat «et øyeblikk har hatt noen betydning for hverken vilje, lyst eller evne til å skape best mulige resultater for partiet i de oppgaver jeg er satt til å ivareta.»

«Kler er moderne parti å ha en moderne liste»

I Høyre gis det ulike forklaringer på hvorfor Flåtten røk ut. Noen ønsket bedre kjønnsfordeling i toppen av listen. Andre igjen skildrer en hardtarbeidende finanspolitiker som også har sittet på kontoret i Stortingets fjerde etasje når alle andre har tatt ferie. Slik jobbing kan gå på bekostning av tid til å pleie «baklandet» i lokalpartiet.

Noen mener også han ble slått ut av en «koordinert allianse». Løvaas og Westgaard-Halle la begge ut et smilende bilde av duoen på Facebook da uravstemningen startet.

Kårstein påpekte i samme Facebook-innlegg at Høyre burde ha en «liste som gjenspeiler at halvparten av befolkningen er kvinner» og la til at det er én som utpeker seg: Lene Westgaard-Halle. Lokalt har han også uttalt at «det kler et moderne parti å ha en moderne liste», og da siktet han til god kjønnsfordeling.

Løvaas avviser kategorisk alle spekulasjoner om noen allianse.

– Det har ikke vært det. Det var som lederen i nominasjonskomiteen uttalte, et luksusproblem at vi hadde flere gode kandidater. Og Lene og jeg har jobbet godt sammen blant annet i lokalpolitikken, sier han.

Uansett årsak til Flåttens sorti fra listetoppen, er det bare forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett som gjenstår når høstens budsjettforhandlinger er over.

– Leser motpartens smertepunkt

Det er ikke så overraskende at Flåtten internt i Høyres stortingsgruppe omtales i rosende ordelag. Noe mer overraskende for utenforstående er det kanskje at hovedmotstanderne i budsjettforhandlingene også har så mye pent å si om ham.

Terje Breivik beskriver Høyres finanspolitiker som en mann som gjør en uvurderlig innsats. En mann som nyter stor respekt og tillit. Og Hans Olav Syversen sier han er en «krumtapp» i arbeidet med å få en løsning på vanskelige budsjettfloker.

– Hans sterkeste kort er at han evner å lese motpartens smertepunkt og forstå hvordan man kan komme rundt dem, sier Syversen.

Ingen puddel for Jensen og Solberg

Blant Flåttens politiske motstandere sies det ellers at han er en mann med integritet. De som skal bryne seg på Flåtten, møter en mann de ikke oppfatter som noen puddel for Siv Jensen og Erna Solberg. Derfor er de desto mer overrasket over at det til neste høst er over og ut for Flåtten på Stortinget.

– Men når Donald Trump kan velges som president, kan jo Vestfold Høyre vrake Sveing Flåtten, sier en av flere som deltar i Stortingets budsjettforhandlinger.