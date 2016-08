Ap: Venstre kan få klimagjennomslag med oss

Sentralstyremedem i Venstre, Guri Melby, sa i Aftenposten mandag at Venstres samarbeid med regjeringen «settes i spill» om Regjeringen ikke innfrir klimaløftene fra i fjor høst.

Da lovet nemlig Høyre/Frp-regjeringen - med Venstres og KrFs støtte til statsbudsjett for 2016 - å fremme forslag i statsbusjettet for 2017 om et grønt skatteskifte som skulle følge opp innstillingen fra grønn skattekommisjon.

– Gjort bensin billigere

Han sier den blåblå regjeringen i realiteten har gjort bensin og diesel billigere ved å hole avgiftene uendret.

– Mens de har gjort fornybar energi dyrere ved å øke el-avgiften.

Aasland sier regjeringen har gjort en del på avgifter på nybilsalg.

– Men på bruk av bil har ikke denne regjeringen gjort noen ting.

7–8 statsbudsjett igjen

Stortinget vedtok før sommeren, i forbindelse med behandlingen av energimeldingen, et mål om at nybilsalget fra 2025 skal være basert på nullutslippsteknologi.

– Skal vi komme dit på de syv-åtte statsbudsjettene som gjenstår, så må avgiftsomleggingen skje raskere enn det som har vært tilfelle til nå, sier Aasland.

Det må bli mer fordelaktig å velge nullutslippsbiler og dyrere å bruke forurensende biler, mener Aasland.

– Det vil være atskillig lettere for Venstre å få gjennomslag for tiltak i klimavennlig retning med Ap, sier Aasland.

Dan P.Neegaard

– Interessant

Guri Meby sier det er «interessant» at Aasland sier det.

– Men våre erfaringer med Arbeiderprtiet er at de er flinke til å komme oss i møte i opposisjon, men at de leverer lite når de har makt.

Hun understreker at et grønt skatteskift må føre til endringer i folks adferd, samtidig som det må brukes til å bygge opp alternativer og drive frem mer miljøvennlig teknologi.

– Venstre må tørre å kjempe for grønne avgifter som faktisk reduserer miljøskadelig adferd - ikke bare for å gi skattekutt eller øke inntektene til statskassa, sier hun.

– Høyre og Frp i regjering har også gjort mer i grønn retning når det gjelder skatter og avgifter enn det den rødgrønne regjeringen gjorde på åtte år.

MDG frykter symboltiltak fra Venstre

– Vi frykter at Venstres grønne skatteskift blir et gjørmeslagsmål om uvirksomme symbolavgifter, sier Une Aina Bastholm, nasjonal talsperson i MDG.

Hun sier Venstre gjerne kan få et gratis råd fra De Grønne.

– Trapp opp drivstoffprisene kraftig, men del inntektene ut igjen over skatteseddelen, slik at folk tjener direkte på å endre reisemåte, sier hun.

Mener Venstre lar seg påvirke av Frp

MDG frykter at Venstre i for stor grad skal la seg påvirke av Frp, og at et grønt skatteskift først og fremst kommer til å dreie seg om å kutte skatter og avgifter.

– Venstre må være ute etter tiltak som kutter utslipp. Om Venstre svikter her, ser det dårlig ut for det grønne skiftet, sier hun.

MDG viser til at Skei Grande tidligere har snakket om en økning i drivstoffavgiften på én krone, noe MDG neppe tror vil få noen effekt.

Her viser partiet også til forskere som har uttalt at man må doble bensinprisen for å få til en reduksjon i drivstoffforbruket på 20 prosent.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Ensbetydende med økt avgift på bensin

For Venstre er dette ensbetydende med økte avgifter på bensin og diesel, som er svært smertefullt for Frp å gå med på.

– Ap vil at dagens avgifter på fossilt drivstoff skal økes gradvis. Dette er helt i tråd med Venstres ønsker, sier energipolitisk talsperson i Ap, Terje Lien Aasland.