Ap foreslår nikab-forbud i skolen

Spørsmålet om burka og nikab kom opp igjen i forbindelse med trontaledebatten i Stortinget tirsdag.

Arbeiderpartiet åpnet med å legge fram et representantforlag om å forby heldekkende klesplagg på skoler, høyskoler og universitet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre understreket i sitt innlegg at partiet generelt sett er mot å forby klesplagg, men mener det nødvendig å unngå å dekke ansiktet i undervisningssituasjoner.

– Vi foreslår at man kommer fram til et hensiktsmessig regelverk som er likt i hele landet, sa Støre, og la til at han håper Frp finner grunn til å støtte forslaget.

Parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik kunne snart levere et lignende forslag fra Fremskrittspartiet. Han påpekte at partiet helst skulle sett at det ble forbud mot å bruke heldekkende plagg i det offentlige rom, men at de må erkjenne at det ikke er er flertall for noe slikt.

– Det kan være flertall for at man har kommet et steg videre. Det ville glede både meg og Frp om Ap nå har snudd, sa Nesvik.