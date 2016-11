Det har vært knyttet spenning til hvilket samlet skatte- og avgiftsnivå Ap legger seg på i sitt siste alternative budsjett før stortingsvalget neste år.

Dette fordi det vil gi en pekepinn på hva en eventuell Ap-ledet regjering, med Jonas Gahr Støre som statsminister, vil gjøre etter en eventuell valgseier i 2017.

Torsdag klokken 10 presenterer Arbeiderpartiet sitt alternative budsjett for 2017 på en pressekonferanse på Stortinget.

Les hele Aps budsjettforslag her.

Dropper arveavgift

Basert på det Ap og Jonas Gahr Støre legger frem torsdag, så vil en Støre-regjering trolig:

Ikke gjeninnføre arveavgiften, som Solberg-regjeringen fjernet i sitt første statsbudsjett etter seieren i 2013.

Øke formuesskatten og slik reversere deler av kuttene i formuesskatten som Solberg-regjeringen har gjennomført.

Øke det generelle skatte- og avgiftsnivået.

På fire budsjetter har den blåblå Regjeringen kuttet skattene med totalt 25 milliarder kroner, mens avgiftene er økt med om lag 3,3 milliarder kroner.

– Vi er grunnleggende uenig i skattepolitikken Regjeringen har ført. Det er skattekutt som kommer de rikeste til gode, men som ikke er effektive for å skape flere arbeidsplasser, sier finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen.

Så du denne om de nye klimaforslagene fra Støre og co? Ap vil ha radikale utslippskitt i transportsektoren

Slåss for formuesskatten

I budsjettet for 2017 foreslår Arbeiderpartiet en skatteøkning på i underkant av 5,5 mrd. kroner. Økt formuesskatt står for om lag to tredjedeler av provenyet.

Samtidig økes avgiftene med 5 milliarder kroner.

Arbeiderpartiet gjorde flere endringer i formuesskatten i den rødgrønne regjeringen 2005–2013 og hevet bunnfradraget seks ganger.

I Aps forslag for 2017 foreslår partiet et bunnfradrag på 1,35 mill. kroner – i kombinasjon med økt sats.

Det betyr at de med store formuer som må betale mer skatt enn i dag om Ap får bestemme.

Høyre har kritisert Ap for uklarhet om hvor mye partiet vil øke skattene og avgiftene om de kommer i Regjering i 2017. Les også: - Aps skattepolitikk er en forundringspakke

Bruker mindre oljepenger

Ap legger opp til å bruke fire milliarder kroner mindre fra oljefondet enn det Høyre/Frp-regjeringen foreslår.

– Det er ganske eksepsjonelt i europeisk sammenheng at det er Regjeringen som bruker mest penger, mens alle oposisjonspartiene holder igjen, sier Støre.

Her er flere av Ap-forslagene for 2017:

Redusere verdifastsettelsen av aksjer og driftsmidler til 80 pst. Vil innebære at enigheten i skatteforliket innfases raskere enn det Regjeringen legger opp til.

Øke verdifastsettelsen av sekundærbolig og næringseiendom til 90 pst, for å dempe overinvesteringene i sekundærboliger og redusere prisveksten. Primærbolig skal fortsatt skjermes.

Ap støtter forslaget om å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt til 24 prosent for 2017 med sikte på en reduksjon til 23 prosent i tråd med skatteforliket.