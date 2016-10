Siden Støre ble valgt som Ap-leder i 2014 har partiet lagt en plan for hvordan han skal bli Norges neste statsminister.

Den strategien innebærer ikke at han skal ta over før etter valget i 2017.

– Det vil være direkte ødeleggende for vår plan om vi må overta regjeringsmakten nå, sier en sentral Ap-kilde til Aftenposten.

– Bruker kreftene våre på det lange løpet

Ap-strateger sier de ønsker å etablere en ny regjering ut fra at velgerne aktivt har ønsket et kursskifte og at sammensetningen på Stortinget er annerledes enn i dag.

– Det normale i Norge er at vi skifter regjering ved valg etter at vi har fått et resultat og mandat fra velgerne. Det er elleve måneder til valget. Vi har programprosess og skal ha landsmøte og bruker nå kreftene våre på det lange løpet, sier Støre til Aftenposten.

Ap-lederen sier han er klar til å overta, men at han primært ønsker at det skal skje etter valget.

Bekymring for bensin-krise

I det sentrale stortingsmiljøet i Ap følger man nå spent med på utfallet av den tilspissede budsjettsituasjonen mellom særlig Venstre og Frp.

Det skaper bekymring at begge parter fremstår som så steile i spørsmålet om bensin- og dieselavgifter før forhandlingene skal starte onsdag denne uken.

Fakta: Viktige datoer i høstens budsjettbehandling Mandag 31. oktober la KrF frem sitt alternative budsjett. Tirsdag 1. november legger Venstre frem sitt. Onsdag 2. november møter forhandlerne i Venstre og KrF forhandlerne i Høyre og Frp. Torsdag 10. november går den uformelle fristen for de fire ut: Da skal de i teorien ha avklart om de kommer frem til en enighet. Samme dag legger Ap frem sitt alternative budsjett. Innen 20. november skal finanskomiteen på Stortinget avgi sin innstilling om fordelingen av inntekter på de enkelte politikkområdene. Innen 27. november skal Stortinget vedta denne fordelingen på det som kalles rammeområder. Innen 15. desember skal alle de andre komiteene komme med sine innstillinger (om alt fra forsvarsbudsjettet til helse- og omsorgsbudsjettet) og ha fattet sine vedtak.

Frp: Har ikke en millimeter å gi

Venstre insisterer på at det skal bli dyrere å kjøre bil – Frp sier plent nei.

Politikere i begge partier har gått høyt på banen og sagt at de ikke har noe å gi.

En rekke fylkesledere i Frp har sagt rett ut at de ikke vil flytte seg en millimeter.

Venstre-leder Trine Skei Grande omtalte regjeringens forslag til statsbudsjett for et svart, ikke grønt, skifte.

Selv Erna Solberg gikk langt i å sette en grense, da Høyre og Frp presenterte sitt forslag til nytt bilavgiftsopplegg.

Tirsdag legger Venstre frem sitt forslag til alternativt statsbudsjett, der de vil tegne opp sine ønskede endringer. Mange på borgerlig side vil da lytte nøye til hvordan Venstre-leder Trine Skei Grande uttaler seg om forhandlingene med Regjeringen, som starter onsdag.

Tror på enighet på borgerlig side

Ap har ikke noe ønske om å bidra til å piske opp en krisestemning knyttet til bensinavgiftene, og kommer til å legge frem et alternativt budsjettforslag der drivstoffavgiftene ikke er veldig mye høyere enn det Regjeringen legger opp til.

De fleste Ap-tenkerne Aftenposten har snakket med er likevel tydelige på at de tror det er lite sannsynlig at budsjetthøsten ender med en alvorlig regjeringskrise.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Støre sier han har som utgangspunkt at Høyre, Frp, Venstre og KrF vil bli enige.

– Partiene som har en samarbeidsavtale har et ansvar, og jeg legger til grunn at de vil ta det ansvaret også i krevende tider, selv om de åpenbart sliter med samarbeidsproblemer, sier Støre.