Ap vil innføre skolemat for alle

– Å sørge for at barn spiser sunn mat i løpet av skoledagen er noe av det mest effektive vi kan gjøre for folkehelsen, sier stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap) til Trønder-Avisa.

Hun sitter i Stortingets helse- og omsorgskomité og ønsker i første omgang et prøveprosjekt i 50 kommuner.

Frihet for kommunene

– Mange skoler har allerede innført enkle måltider som tilbys elevene i løpet av skoledagen, i skolens egen regi eller i samarbeid med andre. Det må være stor grad av frihet for kommunene og skolene til å innrette et tilbud om skolemat, slik at det passer lokalt, sier Kjerkol til avisen.

Landsmøtet i Arbeiderpartiet samlet seg i april om en uttalelse om at de vil innføre skolemat. Nå kommer altså stortingsforslaget.

Ap har ikke alle detaljene klare for skolemat ennå. Partiet vil først foreslå å be regjeringen komme opp med ulike alternativer for finansiering, organisering og innretning av skolemåltidet.

– Skivebom

Høyre er imidlertid ikke imponert. Partiet vil heller satse på det faglige innholdet i skolen.

– Dette forslaget er skivebom i forhold til hva som er viktig for norsk skole fremover. Det er ingen tvil om at det neste store løftet for skolen vår må være tidlig innsats, det å sikre barna våre grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter, sier Høyres skolepolitiske talsmann Kent Gudmundsen til NTB.

På spørsmål om ikke Norge bør ha råd til begge deler, svarer Gudmundsen at store satsinger koster så mye at man må prioritere.

– Ni av ti har med seg sunn matpakke i dag. Da blir det rart at staten skal påta seg milliardansvar som vi vet foreldrene løser fint allerede i dag, sier han.

Flyktninger

Fortsatt spiser de fleste skolebarn i Norge en tradisjonell matpakke de har med seg hjemmefra. Men forslaget om å innføre skolemat har blitt fremmet fra ulike hold en rekke ganger de siste årene.

SV har gjentatte ganger tatt til orde for matservering på skolene.

– SV sto alene om kravet om skolemat i den rødgrønne regjeringen. Det er veldig gledelig hvis Ap nå kommer etter, men et prøveprosjekt holder ikke. Vi har allerede hatt forsøk med dette, og vi vet at sunn mat er viktig for en god skoledag. Det er på høy tid å gjennomføre dette, ikke komme med nye forsøksordninger, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han påpeker at skolemat til alle handler om sosial utjevning i tillegg til at det både vil gi trivsel og bedre konsentrasjon.

Så sent som i februar i år sa et stortingsflertall bestående av Høyre, Frp, Venstre og KrF nei til et forslag fra Lysbakken om å utrede gratis skolemat i løpet av vinterhalvåret i år.

I mai foreslo innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) at flyktninger kan lage skolelunsj til elevene. Tanken var dette skulle gi arbeidstrening og språktrening for flyktningene i tillegg til at skoleelevene skulle få mat.