Arbeiderpartiet vil rydde i den kaotiske klimadebatten

– Etter statsbudsjettet i høst opplevde vi at klimadebatten ble en krangel om hvordan man beregner utslipp, i stedet for en debatt om klimatiltak. Det er viktig at vi vet det faktiske resultatet av hva vi gjør. Det gjør vi ikke nå, sier miljøpolitisk talsmann i Ap, Terje Lien Aasland til Aftenposten.

Arbeiderpartiet etterlyser bedre klimatall fra Regjeringen, og lanserer forslag om å opprette et beregningsutvalg for klimagassutslipp, etter modell fra Teknisk beregningsutvalg for lønnsoppgjørene (TBU).

Utvalget skal bestå av representanter for de fremste fagmiljøene for beregning av klimagassutslipp innen forskjellige sektorer, og skal utvikle metoder for å beregne klimaeffekten av statsbudsjettet og ulike politiske virkemidler.

Skinndebatt om klima

– Vi må få et tallgrunnlag som er identisk uavhengig av hvem som har gjort beregningene, for å kunne få en ordentlig diskusjon rundt hvilke klimatiltak som faktisk virker, sier Aasland.

Han vil legge frem forslaget i forbindelse med at Stortinget behandler forslag til ny klimalov etter påske.

– Hvis vi ikke får troverdighet i tall og konsekvenser av tiltak, blir hele klimaloven bagatellmessig. Da får vi bare en ny skinndebatt om hvem som har gjort mest, sier Aasland.

Fakta: Dette skal være klimautvalget: Utnevnes av Regjeringen og sitte for en stortingsperiode ad gangen. Partene i arbeidslivet og miljøorganisasjonene inviteres til å foreslå fagpersoner til utvalget. Skal bestå av representanter fra Finansdepartementet, SSB og Miljødirektoratet, samt annen fagekspertise med kompetanse på utslippsberegninger innenfor transport, petroleums- og fastlandsindustri, bygg, avfall, energi og jordbruk. Utvalget skal utvikle metoder for å beregne klimaeffekten av statsbudsjettet, slik at det kan legges frem et «karbonbudsjett» som synliggjør klimagassutslippene. Utvalget skal også utvikle metoder for å beregne klimaeffekten av ulike klimapolitiske tiltak og virkemidler. Departementene beregner utslippseffekten av statsbudsjettet, basert på de metodene utvalget har kommet til enighet om. Kilde: Arbeiderpartiet

Han sier problemet kom tydelig frem under behandlingen av statsbudsjettet og de påfølgende budsjettforhandlingene i fjor.

Både utslippsberegningene Regjeringen la frem i forbindelse med budsjettet og det som ble lagt frem etter forhandlingene med støttepartiene fikk hard medfart av blant annet klimaforskere fra Cicero:

Helgesen: Smør på flesk

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sier Regjeringen allerede jobber med å bedre utslippsberegningene, og mener et slikt utvalg er overflødig.

– Utregningene gjøres i dag i et samarbeid mellom Miljødirektoratet, SSB, Finansdepartementet med flere. Ekstern fagekspertise hentes inn ved behov. Å sette de samme ekspertene inn i et utvalg endrer ingen realiteter. Dette forslaget er smør på flesk, sier Helgesen.

Han sier Regjeringen allerede i neste års statsbudsjett vil ha et langt bedre tallgrunnlag.

– Vi har nylig også foreslått en klimalov som stiller krav til årlige utslippsregnskap. Med vår EU-løsning vil norsk klimapolitikk bli mer forutsigbar og gjennomføringen mer systematisk, sier han.

Cicero: Trenger omforent tallgrunnlag

Tidligere finansminister fra SV og nåværende leder ved Cicero senter for klimaforskning, Kristin Halvorsen, mener derimot forslaget er fornuftig.

– Jeg synes det er et gledelig forslag fra Arbeiderpartiet, og det samsvarer med et forslag Cicero kom med i høringen til den nye klimaloven. Både Regjeringen og Stortinget mangler i dag gode beregninger av effekten av klimatiltak, sier Halvorsen.

– Helgesen mener et slikt utvalg vil være overflødig?

– Det er jeg helt uenig i. Jeg tror at det å ha et omforent og gjennomarbeidet beslutningsgrunnlag som flere miljøer slutter opp om vil ha stor betydning for hvilke virkemidler man kan sette sammen for å nå de ambisiøse klimamålene fremover, sier hun.

Hun viser til at de ulike fagmiljøene som i dag utfører beregninger av utslippskutt, bruker forskjellige metoder.

Usikkerhet blir politikk

Også direktør Gunnar Lindberg ved Transportøkonomisk institutt mener et klimaberegningsutvalg er en god idé. Han viser til at de internasjonale og nasjonale kravene til troverdige beregninger av effektene av klimatiltak vil øke med Parisavtalen og den nye klimaloven.

– Kostnadene for tiltakene kommer til å øke, og det er ikke sikkert alle land og regjeringer har samme vilje til å ta den kostnaden. Det vil medføre at usikkerhet om beregningene kommer til å brukes politisk. Dermed blir det enda viktigere med troverdige beregninger både for nasjonal og internasjonal politikk, sier han.

Diskusjon på overtid

– Diskusjonen vi hadde rundt statsbudsjettet i høst viste at beregningene sprikte og var utilstrekkelige. Alle partiene på Stortinget vil ha behov for en omforent standard som ligger i bunn for de politiske valgene om hvilke tiltak man velger, sier hun.

Aasland håper på støtte for forslaget på Stortinget.

– Diskusjonen rundt virkninger av tiltak burde nå være borte fra den politiske debatten. Det er ikke lenge til vi er i 2030, og da skal vi ha kuttet klimagassutslippene med 40 prosent. Da må vi vite hvilke tiltak som fungerer, og hvor mye det monner, sier han.

