Bellona-Hauge: Olje- og energiministeren er sterkt svekket

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) snur og gir likevel ikke oljeselskapene mulighet til å nominere blokker i de omstridte havområdene utenfor Lofoten og Møre i 24. konsesjonsrunde.

Det ble bråk onsdag da bransjenettstedet Upstream meldte at de omstridte havområdene utenfor Lofoten og Møre er del av den såkalte nominasjonsprosessen i 24. konsesjonsrunde.

Snudde torsdag

Venstre anklaget onsdag olje- og energiministeren for å bryte samarbeidsavtalen mellom Regjeringen og KrF og Venstre. Miljøbevegelsen karakteriserte saken som en «krigserklæring» og en «snikåpning».

Torsdag opplyste departementet at de har presisert overfor oljeselskapene at de ikke lenger ønsker å motta nominasjoner på disse blokkene.

– Her har Lien fått en smekk fra Statsministerens kontor. Venstre og KrF har gjort en god jobb, sammen med oss, det siste døgnet, sier Hauge.

– Må granskes

Bellona-Hauge mener hele saken må granskes.

– Hva i alle dager er det Lien har prøvd seg på her, spør han.

– Det kan se ut som om de har prøvd å snike seg til en åpning for leting også i Lofoten og på Møre. Hvis selskapene nominerte disse omstridte områdene nå, så kunne man på et senere tidspunkt, for eksempel etter valget når samarbeidsavtalen mellom Regjeringen og KrF og Venstre kan opphøre, slippe en ny nominasjonsrunde.

Hauge sier Lien på oljemessen i Stavanger nylig snakket om å tildele disse områdene i 2018.

– Ingen skjønte helt hva han mente da. Men nå kommer jo disse uttalelsene i et nytt lys, sier Hauge.

Elvestuen: Usikkerheten er fjernet

Ola Elvestuen (V) sier han er glad for Liens snuoperasjon.

– Nå følger Regjeringen det som står i samarbeidsavtalen og fjerner usikkerheten som oppsto for selskapene som nå skal nominere.

– Dette er veldig bra. Her har Lien handlet raskt, sier Elvestuen som ikke vil si hvordan Venstre har jobbet med denne saken det siste døgnet.

– Jeg vil ikke si hvordan vi har tatt opp dette, utover at vi har vært tydelige på hva vi mener.

– Er det grunnlag for å kritisere Lien?

– Jeg er opptatt av resultatet. Og nå har vi et godt resultat, usikkerheten er vekke. Det er det som er viktig, sier Elvestuen.

– Som ved tidligere konsesjonsrunder, vil begrensningene fra forvaltningsplanene og forpliktelsene regjeringen har overfor samarbeidspartiene bli fulgt opp også i 24. runde. For å unngå videre spekulasjon om noe annet, har oljeselskapene i dag fått beskjed om at vi ikke ønsker å motta nominasjoner i blokker som aldri har vært aktuelle å utlyse i runden, skriver Lien på departementets nettside.