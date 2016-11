«Bensin-krigen» i Stortingets budsjettforhandlinger spisset seg litt til i dag. Det skyldes uttalelser Frps finanspolitiske talsmann Hans Andreas Limi har kommet med til Aftenposten.

Hans Olav Syversen, KrFs finanspolitiske talsmann, er tydelig provosert over uttalelsene som kom i forbindelse med en sak om Frps synkende oppslutning på meningsmålingene.

Frp: «Enda viktigere» å få gjennomslag

På spørsmål om synkende målinger kan føre til at det blir enda viktigere for Frp ikke å gi etter i krav om f.eks. økte drivstoffavgifter, svarte Limi slik:

– Jo, der er vi er helt tydelige. På drivstoff har vi ikke noe å gi. Der har vi gitt det vi har å gå på, sier han.

Samtidig uttalte han at dårligere oppslutning gjør at det «blir enda viktigere» for Frp å få gjennom hele bil- og drivstoffpakken i forhandlingene. Altså å unngå høyere drivstoffavgifter enn Regjeringen har foreslått - og å få gjennom Regjeringens foreslåtte kompensasjon til bilistene: bl.a. rabatt på bompenger og lavere årsavgift.

Her kan du lese hele intervjuet med Hans Andreas Limi og alt han sa om drivstoffavgifter og synkende Frp-oppslutning.

KrF: Fremstår som en mer lukket dør

– Det synes jeg var en litt overraskende uttalelse. Det er noe av det vi har behov for å høre litt nærmere om, sa Syversen på vei inn til forhandlingsmøte om budsjettet fredag ettermiddag.

På spørsmål om uttalelsene har provosert ham, tok han tenkepause før han svarte følgende:

– Det er, hva skal jeg si, det fremstår jo som en mer lukket dør enn det jeg skulle ønske, sier han.

På spørsmål om det betyr at Frp ikke har uttalt dette like tydelig i møterommet, ville ikke Syversen svare og begrunnet det med at «vi er i forhandlinger.»

– Det vil jeg ikke kommentere nærmere, men jeg har registrert det som står i avisen i dag, sier han.

Fakta: Ny timeplan for budsjettforhandlingene Fordi forhandlingene om forsvarets langtidsplan dro ut – og påvirker forhandlingene – har Stortingets finanskomité fått utsatt fristen for avgivelse av finanskomiteen innstilling med ti dager. Det skjedde torsdag. Den nye fristen er 28. november. Men de fire partiene må «orde opp seg imellom før den tid». Den nye fristen betyr i praksis at deres forhandlinger må være i havn søndag 20. november.

Klimagruppe ferdig med sitt arbeid

Budsjettforhandlerene på Stortinget har satt ned en klimagruppe som skal bistå forhandlerne med å løse den fastlåste konflikten rundt det grønne skatteskiftet.

Den er nå ferdig med sitt arbeid og har lagt frem en smørbrødliste av mulige klimatiltak, hva de koster og hvilken effekt de har på klimautslippene.

Utvalget har også gått gjennom allerede vedtatte klimavedtak i perioden og hvordan de er blitt fulgt opp.