Beste Ap-måling på over et år

Målingen viser et byks fremover for Ap på 4,5 prosentpoeng fra juli, på målingen, som er gjennomført for Dagens Næringsliv av Sentio Research Norge. Også den tidligere regjeringspartneren Sp øker noe og er fram 1,6 til 7,5 prosent. Den siste rødgrønne partneren SV går tilbake 0,4 til 3 prosent. Det gir partiet ett enslig stortingsmandat og gjør at de rødgrønne stopper på 82.

Tror på skifte

Ap-leder Jonas Gahr Støre er likevel optimistisk med tanke på maktskifte om et års tid.

– Det finnes flere partier som kan ønske en annen kurs når flertallet begynner å skifte. Vi kommer til å jobbe for et flertall som ikke ønsker Høyre og Frp i regjering. Men sperregrensen blir en viktig faktor i 2017 for flere partier og for den endelige fordelingen av mandater, sier Støre. Han tror SV kommer over den viktige grensen på 4 prosent.

Blå tilbakegang

Begge regjeringspartiene går tilbake på målingen. Høyre faller 1,6 prosentpoeng til 21,6 prosent, mens Frp er ned 2,2 til 15,2 prosent. KrF faller 1,6 til 4,5, mens Venstre går noe fram og ender på 4,7 prosent (+0,4). Med begge støttepartiene over sperregrensen, klarer dagens samarbeidskonstellasjon å samle 85 mandater og har dermed flertall med knappest mulig margin.

De Grønne faller 1,2 prosentpoeng og er under sperregrensen – men over SV – med 3,3 prosents oppslutning. Rødt går fram 0,3 til 1,7 prosent. Feilmarginen i målingen er på mellom 1 og 3,6 prosentpoeng. (©NTB)

Solberg mest populær

Til tross for at Høyre faller også på Dagbladets partibarometer, har velgerne større tillit til Erna Solberg som regjeringssjef enn til Jonas Gahr Støre.

Mens 28 prosent mener Høyre-lederen er best egnet til å styre landet, svarer 23 prosent det samme om Jonas Gahr Støre, skriver Dagbladet. I juni ledet Støre soleklart, og byttet skyldes først og fremst at han har stupt – hele 10 prosentpoeng – mens Solberg bare har falt 1 siden forrige måling i juni. Bare litt over halvparten av deres egne velgere stiller seg bak de to partilederne i det spørsmålet.