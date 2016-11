Sylvi Listhaug har begynt å blogge. Og i bloggen sin går hun ut mot det hun kaller «feministeliten». Innvandringsministeren, som er gravid, sier hun er lei av at «eliten skal fortelle folk hva som er riktig og galt» når de skal dele foreldrepermisjon. At hun gjør som de vil, og jobber mest mulig i forbindelse med fødsel mens far er hjemme, skyldes rett og sett at det passer hennes familie best nå, skriver hun.

«Min oppfordring til alle vordende mødre og fedre: del permisjon slik dere mener er riktig, og ikke la dere styre av hva som er politisk korrekt», skriver Listhaug.

Det har engasjert mange.

- Listhaug bør være takknemlig på dem som har gitt henne muligheter

Ap-politiker Grete Berget kombinerte selv svangerskap og foreldrepermisjon med statsrådsjobb. Hun var barne- og familieminister fra 1991 til 1996. Da fremmet hun lovforslaget om fedrekvote.

Nå mener hun Listhaug ikke bør være sint på feministene, men takknemlig. Hun mener Listhaug bør være takknemlig overfor dem som har kjempet frem de rettighetene hun nå kan benytte seg av når hun tar sikte på å fortsette å jobbe som statsråd etter at hun har født sitt tredje barn.

«Det er feministene, som du er så imot, som har stått på barrikadene. Kjempet frem goder som også du og din familie høster fruktene av», skriver hun i et innlegg på Aftenposten.no.

«For de ordningene som du og din ektefelle benytter dere av, har ikke kommet av seg selv. For eksempel har det hele veien vært en kamp mot Fremskrittspartiet», skriver Berget.

Enorm respons

– Jeg har åpenbart truffet noe, for responsen har vært voldsom. Jeg har aldri opplevd maken på sosiale medier, sier Berget.

Hun ble først litt oppgitt da hun leste bloggen til Listhaug, men så skjønte hun at det var nødvendig å ta til motmæle.

– Jeg følte at det var på tide med en historietime. Det er åpenbart nødvendig å fortelle noen at rettigheter og goder ikke har kommet av seg selv. De har kommet fordi noen har stått opp og kjempet dem gjennom slik at vi som har kommet etter har kunnet benytte rettighetene. Det gjelder også Sylvi Listhaug, sier Berget.

- Begge har rett

Hvem har rett, Listhaug som er sint og lei av feministenes definisjonsmakt, eller Berget, som mener Listhaug bør være takknemlig for at noen har tatt kampen for henne?

– Begge, sier Kr Fs nestleder Dagrunn Eriksen.

- Selvfølgelig bør Listhaug være takknemlig for de rettighetene og de mulighetene som vår mødregenerasjon har kjempet frem …

- … mødregenerasjon eller feminister?

– Begge deler. Men det var mange flere enn de mest aktive feministene som har kjempet frem rettigheter. Mange husmødre sto også i kampen.

– OK, så Berget har rett, Listhaug er historieløs og bør være takknemlig overfor feministene og de andre som kjempet frem de rettighetene Listhaug i dag tar som en selvfølge. Men du sa begge har rett?

– Ja, Listhaug har også rett. Hun har rett i at systemet ikke må blir for firkantede og rigorøst. Familiene må ha valgmuligheter og sjansen til å ta valg som passer for dem. Når spesielt SV kjemper for en firkantet deling av mødre- og fedrekvoten i forbindelse med fødsel, så mener vi det er å gå altfor langt. Vi vil ha en tredeling. En mødrekvote, en fedrekvote og en periode som familien selv bestemmer hvem som skal ta.

– Så dere vil ha en pålagt fedrekvote?

– Ja. Jeg skulle ønske vi kunne ta den bort, men vi er ikke der ennå. Vi så, da fedrekvoten ble forkortet, at arbeidslivets forventninger om at far skulle delta mer der, og overlate hjemmefronten til mor, førte til at fedrene fikk kortere tid med sin nyfødte barn. Derfor ønsker vi fortsatt en obligatorisk fedrekvote. Men forskjellen på oss og venstresiden er at for oss er ikke det noe mål, det er et foreløpig nødvendig middel for å gi far muligheten til å være med og bli kjent med sitt barn, sier Eriksen.

Aftenposten har ikke lyktes i å få en kommentar fra Sylvi Listhaug.