Utenriksminister Børge Brende gikk klokken 10 onsdag morgen på talerstolen for å bli grillet i Stortingets spørretime - bare én time etter at Donald Trump holdt sin seierstale i New York.

Det amerikanske presidentvalget ble derfor det altoverskyggende temaet i spørretimen.

SV-leder Audun Lysbakken er kritisk til måten Høyre/Frp-regjeringen har kommentert Trumps valgseier onsdag morgen.

- Kommentarene er helt uten kritisk brodd. Det tror jeg ikke er å ta på alvor den uroen mange mennesker i Norge føler, sier Lysbakken.

– Har sett en nyansering av Trumps budskap

Han viser til sterk kritikk Brende tidligere under valgkampen har kommet med mot Trumps uttalelser.

– Står utenriksministeren fortsatt ved kritikk han har kommet med mot Trump tidligere? ville Lysbakken vite.

– Jeg står absolutt inne for det jeg sa i intervjuet på politisk kvarter i NRK. Trump har stilt spørsmål ved artikkel 5 i NATO-pakten og ved WTO-avtalen. Det advarte jeg mot og advarer mot. Vi har under kampanjen sett en nyansering av budskapet fra Trump og kampanjen rundt. Det er helt avgjørende nå at Trump etterlever det han har sagt i dag – at han vil være en president for alle amerikanere, svarte Brende.

SV: - Norge har ikke felles verdier med Trump

Men Lysbakken ga seg ikke der.

- Jeg ser at statsministeren har sagt på morgenen i dag at Norge har felles verdier med USA. Nei – vi har ikke felles verdier med Donald Trump, fastslo han, og hevdet at Trump har drevet en kampanje der han har flørtet med rasistiske og sjåvinistiske holdninger. Lysbakken oppfordret Brende til å gå inn i debatten om at USA er i ferd med å fjerne seg fra Norge verdimessig.

– Jeg oppfatter de fleste innlegg i dag som en oppfordring til å jobbe tett opp mot måten den nye administrasjonen i USA. Vi har et nært verdifellesskap med USA, men også lang erfaring med å håndtere uenighet med USA.

– Nå er det viktig at vi forholder oss til det Donald Trump vil gjøre, ikke det han har sagt i valgkampen, svarte Brende.

Leder i utenrikskomiteen Anniken Huitfeldt (Ap) advarte mot å avvikle det gode samarbeidet Norge og USA har hatt.

– Men det er klart det verdimessige fellesskapet vi har med den nye amerikanske presidenten er mye svakere enn det vi har hatt etter andre verdenskrig, sa hun.

Solberg: Glad Trump har invitert til bredt samarbeid

Statsminister Erna Solberg (H) kommenterte valget av Trump som ny president på en pressekonferanse i statsministerboligen klokken 09.30.

Statsministeren sa hun ikke vil kommentere det amerikanske valget på annen måte enn å si at nå starter arbeidet for å ivareta norske interesser. Hun framholdt at USA er et land som er viktig for norsk økonomi, norske arbeidsplasser og norsk sikkerhet. Hun fremhevet også behovet for at USA står fram med et sterkt og tydelig lederskap.

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Jeg er glad for at Trump nå nettopp inviterte til et bredt samarbeid. Valgkampen er over, og nå må man stå sammen. USA er vår nærmest allierte, og vi har felles verdier. Vi ønsker å videreføre det gode samarbeidet, sa Solberg.

– Vi ønsker raskt å komme i dialog med den påtroppende presidentens administrasjon. Vi jobber med å skaffe oss gode kontakter. Vi vil skape gode bånd og muligheter for gode løsninger, sa Solberg videre.

– Hvilke sider ved det politiske programmet Donald Trump går til valg på bekymrer deg mest? spurte Aftenposten på pressekonferansen.

– Jeg er opptatt av å ivareta norske interesser. Å komme med karakteristikker av andre lands nyvalgte presidenter er ikke å ivareta norske interesser, svarte Solberg.

Hareide: - Skuffet og overrasket

På Stortinget ga flere av partiene utrykk for stor skuffelse over utfallet av presidentvalget.

– Jeg er skuffet og overrasket. Vi lever i en tid der historie skrives. Jeg var klar til å ta imot USAs første kvinnelige president Hillary Clinton. Så ble det Donald Trump, sa Hareide.

– Jeg skjønner at Regjeringens plan A var at Hillary Clinton ville bli valgt. Men har man også hatt en plan B? ville han vite.

Brende forsikret at regjeringen ikke har utelukket muligheten for at Trump ville bli valgt, selv om Clinton ledet på målingene i forkant.

– Nå skal vi gjøre vårt beste for å freme norske interessene. Når det gjelder artikkel 5 i NATO kan vi bli nødt til å ta større ansvar for vår egen sikkerhet i fremtiden. Men jeg er mer bekymret for klimaforhandlingene og klimapolitikken, sa Brende.

Helgesen bekymret for klimapolitikken

Også klimaminister Vidar Helgesen uttrykte i spørretimen engstelse for hvilke konsekvenser valget av Trump som amerikansk president vil få for internasjonale klimaforhandlinger.

– Hvis Trump står ved det han har sagt, vil vi se et svekket amerikansk lederskap i internasjonal klimapolitikk. Det vil være alvorlig, sa Helgesen.

Han understreket at avtalen som ble undertegnet i Paris fortsatt gjelder, og at en eventuelt amerikansk uttrekning fra denne avtalen vil ta minst fire år.

– Det vil nå bli viktig for Norge å få klarlagt hvordan amerikanerne stiller seg ved å gå i dialog med den nye amerikanske administrasjonen, sier Helgesen.