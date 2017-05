Carl I. Hagen sjokkert over Venstre og KrF – ber Regjeringen diskutere kabinettsspørsmål

– Jeg syns det er helt hårreisende, og er sjokkert over Arbeiderpartiet, som vanligvis har hatt et fornuftig syn på denne typen oppgjør, sier Carl I. Hagen til Aftenposten.

Venstre og KrF gikk tirsdag sammen med de rødgrønne i jordbruksoppgjøret. Dermed danner de ett flertall på Stortinget for å gi mer penger til norske bønder.

Den tidligere Frp-lederen sier selv han ikke ville akseptert at en gruppe, i dette tilfellet matproduksjonsbransjen, hadde fått et høyere tillegg enn andre grupper.

– Alle andre grupper har vist moderasjon som følge av finanskrisen og oljekrisen. Likevel skal denne gruppen, som har hatt en eventyrlig lønnsutvikling de siste åtte årene, få et enda bedre oppgjør. Dette hadde jeg ikke akseptert, sier Frp-politikeren, som er plassert på fjerdeplass på Frps stortingsliste i Oslo foran høstens valg.

Ber regjeringen diskutere kabinettsspørsmål

Hagen sendte tidligere sitt ståsted i saken til Frps stortingsgruppe, hvor han ba dem om å innta samme holdning til jordbruksoppgjøret som de hadde til å øke bensinprisene i fjor høst. Nå mener han Regjeringen bør gå enda lengre.

– Det er helt åpenbart for meg at Regjeringen her meget nøye må diskutere et kabinettsspørsmål, sier Hagen, som mener det hele minner om jordbruksoppgjøret i 1987. Den gang gjorde han selv oppgjøret til «årets sak».

Junge, Heiko / NTB scanpix

– Den gang ble Høyre lurt av Senterpartiet, egentlig bondepartiet. Nå er det Arbeiderpartiet som har latt seg lure til «å kjøpe» seg politisk makt og svikte alle andre som har vist moderasjon etter finanskrisen og oljekrisen, sier Hagen som er overrasket over at Arbeiderpartiet ikke støtter statens tilbud.

Han hadde ønsket seg at Venstre og KrF hadde vist at de var «tilhengere av et fornuftig, ansvarlig oppgjør».

– Jeg er sjokkert over at Venstre og KrF forlater et fornuftig landbruksoppgjør, for så å gå over til de rødgrønne. Jeg blir også forbauset over at Ap setter hele instituttet med landbruksforhandlinger i spill, sier Frp-politikeren.

Hagen ønsker ikke å kreve et kabinettsspørsmål, men mener tiden er inne for at Regjeringen må diskutere muligheten.

Stor avstand mellom partene

Bondeorganisasjonene brøt tidligere i vår forhandlingene med staten om årets jordbruksoppgjør.

Avstanden mellom partene skal ha vært svært stor. Det siste tilbudet fra staten før bruddet skal ha vært på 550 millioner kroner. Bøndenes opprinnelige krav var på 1,45 milliarder kroner.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) uttalte etter bruddet at han ble svært overrasket over at jordbruksorganisasjonene takket nei til statens tilbud.

Bondeorganisasjonene krever på sin side at inntektsgapet til andre grupper tettes, og at oppgjøret gir et løft for små og mellomstore bruk – noe det nå skal være flertall for, ifølge NRK.