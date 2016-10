DNB-saken: Stortinget vil ha flere svar fra Mæland

Da Aftenposten i april avslørte at DNB Luxembourg i en årrekke hjalp sine kunder inn i skatteparadis, kom Stortinget raskt på banen og krevde svar fra næringsminister Monica Mæland (H).

Staten er via Næringsdepartementet største aksjonær i DNB, og kontrollkomiteen har ventet i nesten et halvt år på statsrådens svar om bankens praksis i Luxembourg var i tråd med eierskapsmeldingen.

Mæland tilfreds med styret

I Mælands svarbrev til Stortinget 30. september skrev hun at DNB aldri skulle ha hjulpet sine kunder inn i skatteparadis. Samtidg var hun tilfreds med DNB-styrets håndtering av saken og skrev at hun har tillit til styret.

I et nytt brev fra komiteen - signert av alle medlemmene av kontrollkomiteen minus medlemmene fra Høyre og Frp - til Mæland, konstaterer komiteen at statstråden (i sitt brev av 30. september) mener styret «har gått så langt det er mulig» i å svare på spørsmål som Næringsdepartementet hadde stilt.

Kolberg ikke fornøyd

Leder i kontrollkomiteen, Martin Kolberg (Ap), er ikke fornøyd med svarene fra Mæland.

Nordby Carl Martin / Ruud Solveig

– Statsråden har stilt seg helt og fullt bak Hjort-rapportens konklusjoner. Men hva mener hun med formuleringen «så langt det er mulig»? Kunne vi fått mer informasjon? Det må hun svare på, sier Kolberg.

– Og fortsatt lurer vi på hvorfor dette har skjedd når alle sier at det ikke burde ha skjedd. Vi mener statsråden har et eget ansvar for å svare på hva hun selv mener egentlig har skjedd, sier han.

Seks spørsmål

Et flertall i komiteen vil derfor ha svar på følgende seks spørsmål: