Dagbladet: Listhaug får førsteplassen

Dermed ligger det an til at Sylvi Listhaug blir nummer én på Frps liste i Møre og Romsdal, mens landbruksminister Jon Georg Dale blir nummer to.

Nominasjonsmøtet i Møre og Romsdal Frp 4. februar har siste ordet.

Sve ble overraskende for mange foreslått som listetopp på Frps stortingsliste i Møre og Romsdal i forrige uke.

Det var en enstemmig nominasjonskomité som foreslo ham.

Årsaken til at det kom overraskende på mange, var at Frps parlamentariske leder Harald T. Nesvik kort tid i forveien takket nei til gjenvalg – for å slippe til nye krefter.

