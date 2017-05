De Grønnes strategi kan slå feil: Rasmus Hansson kan ryke ut av Stortinget

– Når jeg må velge mellom å ta en sjanse eller ikke å gjøre det, har jeg en tendens til å velge å ta en sjanse. Det er mer spennende, sier MDGs talsperson og eneste stortingsrepresentant, Rasmus Hansson, som om få dager åpner partiets landsmøte på Lillehammer.

Nå har han gjort det i overkant spennende for seg selv: I fjor høst besluttet han og partiet at han skulle stille til valg i Akershus, mens partiets andre talsperson, Une Aina Bastholm, fikk den noe tryggere Oslo-plassen. Tanken var at partiet kunne få en «Hansson-effekt» i Akershus, og dermed sikre seg minst to representanter.

Da beslutningen ble tatt, i september i fjor, lå MDG inne med mandater både i Oslo og Akershus på partimålingen Respons Analyse gjorde for Aftenposten. Men siden det har MDG kun ligget inne med mandat fra Oslo. Det har også vært situasjonen på snittmålingene til Poll of Polls, som sammenstiller en rekke ulike meningsmålinger, det siste året.

– Ikke der vi skal være

– Vi ser alvorlig på at vi ikke er der vi skal være, og det blir en kjempetøff valgkamp. Men målet vårt er å komme over sperregrensen og komme inn med ikke bare to, men kanskje opp til syv representanter, sier Hansson.

Hansson sier det intense fokuset på regjeringsalternativer og budsjettforhandlinger det siste året har gjort at partiet har strevet med å få oppmerksomhet. Det tror han vil endre seg når valgkampen kommer i gang for alvor.

– Det har også sine gode sier å være sulten i starten av valgkampen og ikke ha fått noe gratis. Det stimulerer til innsats, sier han.

– Men slik målingene ser ut nå, ryker du ut, mens Une Bastholm overtar som eneste representant for MDG. Hva tenker du om det?

– Det tenker jeg ikke på som noen opsjon i det hele tatt. Men jeg har levd av alt annet enn å være stortingspolitiker i 40 år, så jeg kommer til å klare meg helt fint. Men siktet mitt er stilt inn på å komme inn på tinget sammen med Une og flere andre, sier Hansson.

Svært spennende i Akershus

Slik målingene ser ut nå, vil Senterpartiet få inn en representant som vil dele Akershus-benken med blant andre Ap, Høyre og Frp. MDG kjemper ifølge målingene mot både Venstre og SV om å bli det femte største partiet i fylket.

Da InFact på vegne av Arbeiderpartiet gjennomførte en ren Akershus-måling i slutten av mars, var både SV og MDG inne med én representant fra fylket.

Mandag denne uken var både MDG og SV ute igjen – med svært små marginer, i en ny måling InFact har gjort for Romerikes Blad, Asker og Bærums Budstikke og Østlandets Blad.

– Har dere vært gode nok til å få frem at du ikke står på sikker plass, Hansson?

– Nei, og vi har ikke gjort all verden for å informere om det, heller. Vi er ikke i en situasjon der vi har ressurser til å drive kontinuerlig valgkamp. Men noe av valgkampen vår kommer til å gå ut på at folk må komme til stemmeurnene hvis de vil jeg skal inn på tinget en gang til, sier Hansson.

Klar til å ta over

Une Aina Bastholm tror hun slipper å lede et enpersonsparti på Stortinget til høsten.

– Jeg er forberedt på å overta alene, men tror ikke det skjer, sier hun.

Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning kan ikke komme på at partier har gjort lignende rokeringer i nyere norsk historie.

– Det vanlige er jo å flytte partiledelsen til tryggere plasser for å sikre innvalg, sier han.

Ikke garantert Oslo-plass

– Er det et sjansespill å flytte den største profilen over til en mindre sikker plass for å trekke flere stemmer?

– Det er i hvert fall et sjansespill hvis de er avhengige av å få Rasmus Hansson inn på Stortinget. Men de er heller ikke garantert Oslo-mandatet. Det er et lite parti, og de må ha flaks og marginene på sin side for å vinne med denne strategien.

– Hvor stor kan en slik personeffekt være?

– Personeffekten er gjerne begrenset i norske stortingsvalg. Velgerne er primært opptatt av partiet, ikke personen, de stemmer på. Men det er godt mulig Rasmus Hansson kan trekke noen ekstra stemmer, sier han.

Bergh mener MDG nå betaler prisen for at de har fått makt i Oslo rådhus.

– Ifølge målingene ser ikke utsiktene særlig lyse ut. De nådde et høydepunkt i lokalvalget, fikk makt i Oslo, og har betalt prisen ved det. Det har vært mye omdiskutert politikk, de har fått kritikk fra mange hold, og oppslutningen har gått litt tilbake, sier han.