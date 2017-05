De havnet i åpen konflikt i fjor. I år holder hun seg unna landsmøtet

– Det er private årssaker til at jeg ikke er til stede, er alt Hilde Opoku vil si til Adresseavisen idet landsmøtet på Lillehammer ble innledet torsdag ettermiddag.

Opoku bekrefter at hun heller ikke stiller på landsmøte i år. Det er andre året på rad at MDGs gruppeleder i Trondheim og tidligere nasjonal talsperson Opoku ikke deltar på partiets landsmøte.

I fjor holdt Opoku en av to hovedtaler til partiet på videolink fra Trondheim.

Senere på dagen tok hun et kraftig oppgjør med den andre nasjonale talspersonen, MdGs eneste stortingsrepresentant, Rasmus Hansson, på Twitter:

«Litt av en leder; holder partiet som gissel rett før valget. Truer med å gå om han ikke får det som han vil, ingen motkandidat»

Superpar

MDG har ikke partiledere, men en nasjonal talsperson fra hvert kjønn som fungerer som partiledere.

Hilde Opoku, som tidligere har representert partiet SV i Trondheim bystyre i syv år, ble valgt inn i landsstyret i MDG i 2011. Hun hadde også flere andre verv i partiet, før hun i april 2014 ble valgt som en av partiets to nasjonale talspersoner, sammen med nettopp Rasmus Hansson.

Opoku og Hanssen ble innledningsvis sett på som et superpar for MDG, som opplevde lokal og nasjonal medvind.

Men samarbeidet med Hansson i MDG-toppen gikk ikke så bra. Konflikten mellom talspersonene Rasmus Hansson og Hilde Opoku endte i en offentlig skittentøyvask som mangler sidestykke i nyere norsk politikk.

Anstrengt

Samarbeidet de to imellom var så dårlig at begge truet med å trekke seg.

I 2015 toppet Opoku MdGs liste i Trondheim og ble gruppeleder for 5 bystyremedlemmer. Hun tiltrådte som varaordfører i det rødgrønne samarbeidet til Rita Ottervik (Ap) i oktober 2015.

Konflikten med Hansson endte med at Opoku ikke stilte til gjenvalg som nasjonal talsperson i fjor.

Hansson, på sin side, satte hardt mot hardt for å få valgt en av sine nærmeste støttespillere – Une Aina Bastholm – som talsperson. Bastholm ble valgt.

En sykmeldt Hilde Opoku slaktet Hanssons lederstil på Twitter midt under partiets landsmøte i fjor.

Ingen kontakt

Kilder i partiet beskriver forholdet mellom MdG-toppen i Trondheim og partiledelsen i Oslo som «ikke-eksisterende», mens forholdet mellom Hansson og Opoku som fortsatt «anstrengt».

– Konfliktene i landsstyret endte med at Opoku valgte å konsentrere seg om Trondheim. Konfliktene tror vi er avsluttet, men forholdet mellom Hansson og Opoku er nok ikke akkurat hjertevarmt, sier en sentral partikilde.

Andre kilder sier det overhodet ikke er kontakt mellom partiledelsen sentralt og Trondheim.

Får skryt

MDG i Trondheim er ett av partiets mest erfarne og har vært en del av det styrende rødgrønne flertallet side 2003.

MDGs nasjonale talsmann Rasmus Hansson hadde torsdag ikke anledning til å kommentere situasjonen som har oppstått – og vedvart – mellom ham selv og hans tidligere talspersonkollega Hilde Opoku.

Partisekretær Lars Viko Gaupset ville heller ikke kommentere direkte på forholdet mellom MDG sentralt og MDG i Trondheim.

– Jeg vet ikke årsaken til at hun (Opoku, red.anm.) ikke er her, så det er vanskelig å kommentere. Men generelt kan jeg si at hun gjør en veldig bra jobb i Trondheim bystyret med å profilere den grønne politikk vår, sier partisekretæren.