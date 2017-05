De vil gi deg syv timer kortere arbeidsuke..

Saken oppdateres med flere vedtak frem til landsmøtet er over søndag ettermiddag.

1. Fase ut oljeindustrien i løpet av 15 år

Her røk partiledelsen på et nederlag. Både sentralstyret og programkomiteen innstilte på å fase ut oljeindustrien i løpet av 20 år, mens Grønn Ungdom ville skjerpe inn tidsrammen til 15 år.

Begge de to partilederne stemte for 20 år.

– Men jeg har aldri blitt så oppstemt over å bli nedstemt, skrev Rasmus Hansson etterpå i en SMS til Aftenposten.

Oljeanalytiker Jarand Rystad mener MDG gjør klimasaken «en stor bjørnetjeneste» om vedtaket settes ut i livet. Les mer om hvorfor her.

2. Redusere biltrafikken og fase ut nye fossilbiler

Innen 2020 skal alle nybiler som selges være fossilfrie, og i løpet av stortingsperioden skal biltrafikken i storbyområdene reduseres med minst 20 prosent.

3. Hyperloop og hurtigtog

Partiet vedtok at de vil utrede mulighetene for å bygge en hyperloopbane mellom Oslo og København. Høyhastighetsbaner skal også bygges ut mellom de store byene i Norge.

4. Stanse konkurranseutsettingen av tog

Partiet vil etablere et nytt selskap som skal ha ansvar for både tog og skinner, og stanse konkurranseutsettingen av jernbanen.

5. Straffe land for brudd på Paris-avtalen

Partiet vedtok fredag å utrede en straffeavgift for land som bryter Paris-avtalen og andre internasjonale miljøavtaler.

Forslaget delte programkomiteen, der et mindretall ville stryke punktet. Rasmus Hansson var en av de som talte for å utrede det han selv ville kalle «klimatoll».

– Verden har inngått en nesten altomfattende avtale for å få bukt med klimaproblemene, men så signaliserer et land, for eksempel USA, at de vurderer å trekke seg ut av dette. Det bør få konsekvenser, sa Hansson.

6. Flere ulv

Mot sentralstyrets ønske gikk partiet inn for at Norge skal ha 8–10 helnorske ynglinger av ulv. Bestandsmålet Stortinget har vedtatt sier nå at Norge skal ha 4–6 ynglinger av ulv, og at minst 3 av disse skal være helnorske.

Vedtaket innebærer altså at MDG går inn for å tredoble den helnorske ulvebestanden.

I denne, ferske musikkvideoen oppsummerer MDG selv vedtakene på landsmøtet:

7. Forbud mot engangsplast

Partiet vedtok å forby ikke-nedbrytbar engangsplast, plastposer og engangsbestikk der miljøvennlige alternativer finnes.

Partiet gikk også inn for å redusere bruk og spredning av helse- og miljøskadelig mikroplast fra bildekk, tekstiler, maling, hudpleieprodukter og vaskemidler. Bruk av gummigranulat på kunstgressbaner skal fases ut.

8. Utrede lovlig narkotikasalg

Partiet vedtok å avkriminalisere bruk og besittelse av brukerdoser av illegale rusmidler, og utrede regulert omsetning av lettere rusmidler.

9. Kortere arbeidstid

Partiet gikk inn for å gradvis redusere arbeidstiden fra 37 til 30 timer per uke. Man skal som hovedsak jobbe kortere i stedet for å få økt reallønn. Dette skal gjennomføres i samarbeid med arbeidslivet.

10. Kjøttfri dag

MDG vil innføre en kjøttfri dag i alle offentlige kantiner, og sørge for at 50 prosent av offentlige matinnkjøp er lokalt produsert eller økologisk.

11. Ja til eggdonasjon

Under innspurten av landsmøtet søndag vedtok MDG å «oppheve forbudet mot eggdonasjon og åpne for at par som mottar eggdonasjon, samtidig skal kunne benytte sæddonasjon». Partiet ville ikke åpne for surrogati.

12. Fjerne midlertidig opphold for midreårige

MDG gikk inn for å fjerne den omstridte ordningen med bruk av midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere. Partiet vil som et minimum sikre at disse og unge papirløse innvandrere alltid får fullføre videregående opplæring som er startet i Norge, også etter at de har fyllt 18 år.