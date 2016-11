Deadline søndag for de borgerlige partienes budsjettforhandlinger

– Det er en viktig deadline, sier finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF) til NTB.

De fire budsjettkameratene på borgerlig side erkjente at det fortsatt er et stykke fram til enighet om neste års statsbudsjett da de tirsdag formiddag møttes til nye forhandlinger.

– Det er god progresjon i samtalene, men det er et stykke igjen på flere områder, sa Syversen vei inngangen til møtet.

For hans parti er det særlig innen skole- og familiepolitikk det etterlyses avklaringer. For Venstres del er avstanden fortsatt stor når det gjelder de grønne avgiftene som regjeringen og samarbeidspartiene lenge har kranglet om.

– Vi håper alltid på en best mulig respons på det vi har lagt fram, sa Høyres Svein Flåtten på vei inn til møtet. Han viste til tilbudet som regjeringspartiene la fram under det forrige forhandlingsmøtet på søndag.

Tror på enighet

Høyre, Frp, KrF og Venstre har håp om å bli enige om en budsjettavtale innen mandag 21. november. Planen er da at budsjettdebatten avholdes 5. desember. Svein Flåtten har god tro på at de skal klare fristen.

– Vi har kontroll på tiden, sa han.

Det er ventet at forhandlingene vil fortsette onsdag. Som et resultat av forsinkelsene er fristen for finanskomiteens innstilling skjøvet til 28. november.

At fristene skyves på, innebærer at det kan bli nødvendig for Stortinget å samles siste lørdag før jul, framholdt stortingspresident Olemic Thommessen ved inngangen til tirsdagens stortingsmøte.

Grønn meny

I helgen var det mye oppmerksomhet om den grønne menyen som underutvalget i budsjettsamtalene har komponert. Innspillene er i hovedsak en sammenstilling av ulike forslag til klimakutt fra partienes alternative budsjetter.

Elefanten i rommet er imidlertid regjeringens bilpakke. Pakken innebærer noe økt bensin- og dieselavgift, men samtidig økt pendlerfradrag, bompengekutt og redusert årsavgift for fossilbiler.

Mens Frps finanspolitiske talsmann Hans Andreas Limi fredag understreket at pakken ligger fast, hadde hans kollega i Høyre Svein Flåtten en annen tilnærming:

Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Her inne forhandler vi og prøver å finne løsninger, fremfor å kaste ultimatum og dekreter over bordet til hverandre.

Ap-leder Jonas Gahr Støre advarer mot flere forsinkelser.

– Med det opplegget som nå er skissert, blir det svært liten tid til å ta det ansvaret som påhviler oss. Utsettelser utover dette vil være uansvarlig for Stortingets behandling, sa Støre fra Stortingets talerstol tirsdag.

Saken oppdateres.