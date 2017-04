Dette skal til for at KrF kan gå inn i en Støre-regjering allerede til høsten

KrF-leder Knut Arild Hareide vil helst i regjering sammen med Høyre og Venstre etter valget. Det er KrFs «Plan A». Dette kommer til de til å snakke mye om partiets landsmøte, som starter i Trondheim torsdag.

Men hvis velgerne vender ryggen til Erna Solbergs regjering, og det blir rødgrønt flertall, kan KrF komme til å bytte side og gå inn i en Ap/Sp/KrF-regjering.

Dette diskuteres nå i Kristelig Folkeparti. Det sier sentrale kilder i partiet til Aftenposten.

Støre fremsnakker Ap/sentrum

Ap-leder Jonas Gahr Støre snakket om en Ap/sentrum-regjering under hele Ap-landsmøtet sist helg – og hadde ikke bare Trygve Slagsvold Vedums parti i tankene da han brukte begrepet sentrum.

Ap-lederen avsluttet landsmøtetalen sin med å slå fast at valget til høsten står mellom to tydelige alternativer:

– Et Norge der høyrepartiene styrer i fire nye år. Eller et Norge der Arbeiderpartiet og sentrum tar ansvar, sa Støre.

Vinner Ap valget, er det et sterkt ønske hos mange i Ap å få med KrF. Med en gang. Sentrale folk i Ap har til og med begynt å tenke på aktuelle statsrådsposter KrF kan få.

To scenarioer etter valget

På høyt nivå i både Ap og KrF ser de for seg to ulike scenarier for hvordan de to partiene kan komme til å finne sammen. I det ene kan KrF komme raskere inn i et samarbeid enn i det andre. I Ap beskrives det slik:

H, Frp, KrF og V mister flertallet. Litt avhengig av hva slags oppslutning SV og KrF da får, kan man tenke seg at KrF få en invitasjon til å bli med i en Ap/sentrum-regjering allerede til høsten. I Ap tror man KrF vil si ja – hvis de kan argumentere med at de bidrar til å holde både SV og Frp utenfor regjeringskontorene.

Fortsatt borgerlig flertall, og Erna Solberg fortsetter med Frp. KrF har tydelig gitt uttrykk for at partiet ønsker en annen regjering, at Solberg bytter ut Frp med KrF og Venstre. Gjør hun ikke det, ikke engang om V og KrF blir større enn Frp tilsammen, tror en sentral Ap-kilde at KrF etterhvert vil vende seg mot dem – men da skjer det ikke med det første.

Foretrekker Solberg

På tirsdagens pressekonferanse i forkant av KrFs landsmøte, uttalte Hareide at Erna Solberg står sterkere i KrF enn Ap-leder Jonas Gahr Støre og at «de fleste våre velgere er enig i det vi peker på: sentrum/Høyre».

Han presiserte at det er alternativet «vi forplikter oss på». Om situasjonen – hvis KrF ikke får gjennom ønsket sitt om at Solberg tar inn KrF og Venstre og skyver ut Frp – sa han følgende:

– Da er det mest sannsynlig at vi går i opposisjon. Men vedtaket vårt er mer åpent enn det det var i 2013, la han til.

Før 2013-valget slo KrF fast at partiet ville «bidra til at et ikke-sosialistisk flertall i valget skal føre til at landet får en ikke-sosialistisk regjering.»

Det lover ikke Hareides parti i år. Og det er det som gir Ap håp.

Velgerne må «vrake» Solberg

Hvis KrF skulle lande på å gå inn i en Støre-regjering, vil det trolig være helt avgjørende at det fremstår som klart og tydelig at det er velgerne – og ikke KrF – som har vraket Erna Solberg som statsminister, ifølge sentrale kilder Aftenposten har snakket med.

Dette er viktig fordi KrF ikke går til valg med Støre som statsminister, men med Solberg.

Skal KrF bli del av Støre-regjering, må det derfor være i en situasjon der det allerede er klart at Støre blir statsminister – fordi det er rødgrønt flertall – før KrF eventuelt går inn i regjeringen

Hånd på rattet – eller nye fire år i opposisjon?

I en slik situasjon kan Ap og Sp se seg tjent med at KrF blir med på laget – ikke fordi de trenger KrF for å få flertall, men fordi de tenker langsiktig, og vil bygge allianse frem mot valget i 2021.

Da kan KrF få valget mellom å bli med i en regjering – etter 12 år i opposisjon – eller å sitte uten en hånd på rattet i ytterligere 4 år. Hvis KrF samtidig kan bidra til at SV holdes utenfor regjeringskontorene, kan det være et ekstra argument for KrF-ere for å bli med i en Ap-ledet regjering.