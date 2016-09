Digitalradio Norge: - Har meget godt dekning

11. januar slukkes det første FM-nettet - i Nordland fylke. Da må du enten ha kjøpt deg ny DAB+-radio eller en adapter for å kunne lytte på radio. Agder-fylkene slukkes fem måneder senere, selv om dekningen langs E18 er så godt som ferdig utbygget.

Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge synes derfor resultatet av Aftenpostens litt uhøytidelige dekningstest høres merkelig ut.

– NRK, P4 og Digitalradio Norge har kjørt over 42.000 km for å teste at kart og terreng stemmer. Det har vi gjort både ved hjelp av måleutstyr og med vanlige radioer. Gjennom dette arbeidet har vi kommet frem til at kartet dekker veldig godt virkeligheten. Unntaket er selvsagt dekningen i tunnelene, som fortsatt er under utbygging, sier Torvmark.

– Det kan stemme

Hans Petter Danielsen i P4, som eier radiostasjonen Aftenposten-journalisten lyttet til på testturen, mener resultatene kan stemme, men skylder på dårlig antenne i bilen.

– Med bedre antenne mener vi C3 ville henge med langt bedre, det vil si bare utfall ved Brokelandsheia og tunnelene, som ikke har dekning. På de andre åpne strekningene og skjæringene mener vi det er dekning.

Han opplyser at 19 av tunnelene skal bygges ut.

– De resterende er sannsynligvis korte, og flere av de ville spilt med bedre antenne. Å ta med tunneler uten dekning i regnestykket er jo litt rart, mener han.

Vær nøye med utstyret

Bransjen anbefaler adapter med en funksjon som gjør at den automatisk søker opp riktig frekvens. Enkelte radiostasjoner (riktignok ikke den stasjonen Aftenpostens journalist lyttet til på E18-turen) har ulike frekvensområder - NRK har syv - på DAB.

Uten dette, vil man miste dekningen når man kjører ut av frekvensområdet. Samtidig må også antennen være riktig montert.

– Hvis du har kjøpt et normalt godt utstyr, og dette utstyret er riktig montert og innstilt, så skal du forvente god dekning der kartet viser god dekning. Likevel vil DAB aldri ha 100 prosent dekning, det har heller ikke FM i dag. Men NRKs DAB-nett har tilsvarende god dekning som det NRK P1s FM-nett har i dag, sier Torvmark.

De kommersielle kanalene har prosentvis like god DAB-dekning som det Radio Norge har i dagens FM-nett.

Derfor mener Digitatalradio Norge at dekningskartet for DAB+ stemmer godt overens med virkeligheten.

Inviterer på ny tur

– FM-nettene har vært forbedret i alle år, og slik er det også med DAB-nettene. Vi gjør fortløpende vurderinger av behovet, sier Torvmark.

Han inviterer derfor Aftenposten med på en ny tur på samme strekning.

– Vi mener at dekningen langs E18 er bra, men vi tar brukeroplevelsen på alvor.

Av samme oppfatning

Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT Norge, er derimot ikke like overrasket som ledelsen i Digitalradio Norge.

– Jeg har hatt samme opplevelse selv. De siste par ukene har jeg kjørt Larvik-Stavern, og har opplevd masse utfall. Jeg er blitt fortalt at det enten må skyldes brukerfeil eller feil montert utstyr, sier Waterhouse.

Selv kjører han en to år gammel bil, med fabrikkmontert DAB-radio, og får derfor ikke argumentasjonen til å stemme.

– Min holdning er at det kan godt være at radioen i min bil kanskje ikke er god nok, men da er det slik for de aller fleste. Virkeligheten er at folk opplever bortfall av signalene. Da kan en lure på om det kun er stikkprøver de har tatt og resten er skrivebordsberegninger, sier Waterhouse.

NRKs distribusjonssjef for radio, Petter Hox, sliter med å akseptere Aftenposten-journalistens erfaringer.

– Jeg har kjørt land og strand rundt og har derfor vanskelig for å tro at dette er noe annet enn en brukerfeil, sier Hox.

– Ved kjøp av nye adaptere vil jeg anbefale modeller som har automatisk søkefunksjon. Det er ganske vesentlig, slik i alle fall NRK-nettet er bygget opp, sier han.