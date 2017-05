Disse kan overta når Siv Jensen gir seg som Frp-leder

GARDERMOEN (Aftenposten): Fredag ettermiddag åpnet Siv Jensen Frps landsmøte som partiets ubestridte leder, til stående applaus fra salen.

Neste år har hun sittet i tolv år som leder i partiet.

– Vi har en leder som sitter så trygt som det går an, sier parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik.

Men dersom de borgerlige mister flertallet og Frp må gi fra seg regjeringsmakten etter valget, øker sjansen for at Jensen trer tilbake allerede neste år, mener Frp-kildene Aftenposten har snakket med.

I et intervju med Aftenposten tidligere denne uken snakket Jensen om hvor kjedelig det var å sitte i opposisjon når alle Frps forslag ble nedstemt.

Jensen: - Jeg er motivert

Siv Jensen sa da at hun ikke har noen planer om å gi seg, men at hun naturligvis også tenker på fremtiden.

Hun sier det er flere kandidater enn bare Sylvi Listhaug:

– Hun og flere andre har utmerkede egenskaper som er bra for Frp. Jeg er veldig glad for det, for noe av det jeg bestemte meg for tidlig da jeg tok over ledelsen i Frp var at det er viktig å bygge profiler. Å hele tiden ha personer som kan fylle ulike roller og lede. Det vokser opp utrolig mange talenter i organisasjonen.

Tradisjon for å sitte lenge

Frp har ingen tradisjon for åpne lederdebatter, slik andre partier har hatt.

Nestledere har kommet og gått.

Men Carl I. Hagen ledet partiet i hele 28 år. Og da Siv Jensen overtok jobben i 2006, hadde hun rukket å bygge seg opp som selvskreven arvtager etter seks år som nestleder og ett år som parlamentarisk leder.

I dag er det ikke like opplagt hvem som er kronprins eller kronprinsesse den dagen Jensen bestemmer seg for å gi seg, men partikildene Aftenposten har snakket med, peker på noen kandidater:

NTB scanpix

Sylvi Listhaug (39)

Deler av partiet ser på Sylvi Listhaug som et opplagt førstvalg som Frps neste leder.

Men Listhaug er også kontroversiell, og andre i partiet har problemer med hennes verdikonservative standpunkter.

VG siterer fredag en rekke anonyme kilder på det de hevder er et svært anstrengt og kjølig forhold mellom Frp-leder Siv Jensen og Listhaug.

Listhaug er i dag innvandrings- og integreringsminister (i mammapermisjon frem til sommeren), før det landbruksminister.

Hun har sittet i partiets sentralstyre siden 2005 og har byrådserfaring fra Oslo.

– Er du kandidat til å ta over den dagen Siv Jensen gir seg som partileder?

– Det tenker jeg ikke på i det hele tatt. Jeg mener Siv gjør en fantastisk jobb som partileder og håper hun blir sittende lengst mulig.

Rolf Ohman

Ketil Solvik-Olsen (45)

Solvik-Olsen har i lang tid blitt betraktet som en av Siv Jensens fremste «kronprinser».

Søndag gjenvelges ha som nestleder for to nye år.

Men Solvik-Olsen har takket nei til gjenvalg på Stortinget.

Om Frp skal gå ut av regjering, er det svært vanskelig å se for seg Solvik-Olsen som partileder uten noen plattform i Stortinget, mener flere av kildene Aftenposten har snakket med.

Dersom Frp fortsetter i regjering, er det ikke uaktuelt at Solvik-Olsen etterfølger Siv Jensen.

Solvik-Olsen er i dag samferdselsminister og har tidligere vært partiets finanspolitiske leder.

– Kunne du tenkt deg å bli partileder?

– Jeg bruker ikke mye tid på å tenke på det, fordi jeg har en rolle jeg trives veldig godt i.

Rolf Øhman

Per Sandberg (57)

Fiskeriministeren stiller til gjenvalg som nestleder, og vil bli valgt for to nye år.

Men han stiller ikke til gjenvalg til Stortinget.

Sentrale kilder Aftenposten har snakket med tror det er lite sannsynlig at Sandberg blir leder i Frp etter Siv Jensen. De tror rett og slett ikke han har lyst.

Samtidig understreker flere at Sandberg har overrasket og ombestemt seg før, og at det ikke er lett å spå hans neste trekk.

Rolf Øhman

Jon Georg Dale (32)

Dale trekkes frem som et stort talent.

Han var Jensens statsssekretær som i Finansdepartementet, frem til hun i slutten av 2015 ga ham opprykk som landbruksminister.

Flere av kildene Aftenposten har snakket med mener Dale har kaliber til å nå langt, men at han ikke er aktuell dersom Jensen går av som partileder i løpet av de nærmeste årene.

Rolf Øhman

Terje Søviknes (48)

Søviknes kom tilbake til rikspolitikken da han ble olje- og energiminister på tampen av fjoråret.

Før dette har han vært ordfører i Os i en årrekke.

Søviknes er tilgitt av partiet etter sexskandalen i 2001, som førte til at han måtte trekke seg som nestleder.

Enkelte mener han kan være aktuell som del av partiets toppledelse i fremtiden, men kanskje heller som nestleder enn leder. Han understreker at han vil ha Siv Jensen som leder.

– Kunne du tenkt deg å bli partileder?

– Jeg sitter i sentralstyret, og jeg har alltid sagt - og det sier jeg fortsatt - alle dører står på gløtt. Men jeg har ingen personlige ambisjoner om å aspirere til noen slik rolle.

Roald, Berit / NTB scanpix

Helge André Njåstad (36)

Njåstad får mye skryt for jobben han gjør som leder i Stortingets kommunalkomité.

Han har langt fartstid som ordfører i Vestlands-kommunen Austevoll.

Njåstad beskrives som for fersk til å være aktuell som partiets neste leder, men han kan være aktuell som ny nestleder ved neste korsvei.

Frp-veteran, tidligere partileder Carl I. Hagen (72) er også på landsmøtet.

– Hvor lenge tror du Siv Jensen sitter?

– Det vil jeg ikke spå om. Hun sitter så lenge hun vil.Jeg vil tippe at valgresultatet vil ha en viss innvirkning, men det er umulig å si. Det er det bare Siv som kan si.

– Dersom det skulle gått dårlig, og Siv trekker seg - hvem kunne da vært aktuelle til å ta over?

– Det må være noen med god og lang erfaring. Sylvi Listhaug er en av dem som jeg har pekt på. Hvis det skal gjøres et skifte, og hvis dette skjer, så blir det fullstendig skifte av lederskap. De to sittende nestlederne er ikke på Stortinget. Da må det i neste periode velges både ledere og nestledere. Da bør det kanskje være et generasjonsskifte, sier Hagen til Aftenposten.