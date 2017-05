Du vet du er på et landsmøte i Fremskrittspartiet...

1. ...når du kommer kjørende til landsmøtet, og det første som møter deg på parkeringsplassen er en tildekket automat med skiltet «gratis parkering hele helgen».

2. ... når det er kø for å bli tatt bilde sammen med innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, foran en stor plakat med teksten «Nei til burka og niqab!»

3. ... når det i tillegg til bilder av en motorvei, to torsk, et jagerfly, en blid eldre kvinne, en stavkirke og en oljeplattform, er et gigantisk bilde av en brunost på veggen i landsmøtesalen.

Rolf Ohman

4. ... når et bilde av Ronald Reagan plutselig dukker opp på en skjerm formet som eplet i partilogoen, under helse- og omsorgsdebatten.

5. ... når du kan kjøpe klær nok til å kle deg i partilogoen fra topp til tå i partibutikkens stand .

Rolf Ohman

6. ...når delegatlisten i tillegg til observatører fra alle landets fylker består av en representant fra Frps lag i Alfaz del Pi, Spania.

Synes du det ble for mye tull og fjas i denne saken? Les mer om vedtakene fra Frps landsmøte her

7. ...når ordet «økofascister» blir brukt fra talerstolen av en delegat for å beskrive Miljøpartiet De Grønne.

8. ...når parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik sier at Frp og MDG faktisk har én ting til felles. De vil ikke ha olje i Lofoten. Det vil si: «Det skal ikke være en dråpe igjen når all oljen er hentet opp!»

Rolf Øhman

9. ... når det bare er åtte avstemninger om endringer i partiprogrammet. Det meste er avgjort av landsstyret i forkant.

10. Når samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen stiller opp til intervju i Dagsrevyen i i hvit skjorte, dressjakke, svarte sokker og svarte sko. Matchet med en fargesprakende sykkeshorts.

Audun Braastad / NTB scanpix

11. ...når programmet alle dager starter først klokken 10. De andre partiene pisker sine landsmøte-deltagere opp til møtestart klokken 09.

12. ...når lørdagen starter med at alle stående synger «Hurra for deg» til Carl I. Hagen, som fyller 73 år. Og deretter lese opp hilsen til landsmøtet fra kong Harald.

Rolf Øhman

13. ...når noe av det som utløser mest jubel og applaus i salen kommer når Fpu-lederen blir utfordret av Carl I. Hagen til å anmelde Arbeiderpartiet for korrupsjon.

14. ...når menyen under landsmøtefesten presenteres med fotomontasjer av fiskeriminister Per Sandberg og landbruksminister Jon Georg Dale med bare overkropper og svulmende muskler.

Audun Braastad/ NTB scanpix

15. ...når landsmøtemiddagen avbrytes av hyppige røykepauser, annonsert av toastmasteren., og store deler av forsamlingen reiser seg og går ut.

16. ...når du oppdager at det ikke er kø på jentedo under festen. Fordi nesten tre av fire delegater på landsmøtet er menn.

Vårens landsmøtesesong er nesten over. Lurer du på hva som særpreger landsmøtene i de andre partiene? Sjekk ut disse:

Du vet du er på landsmøte i Senterpartiet når...

Du vet du er på landsmøte i Arbeiderpartiet når...

Du vet du er på landsmøte i Venstre når...

Du vet du er på landsmøte i KrF når...