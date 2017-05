1. ... hele partiledelsen ankommer landsmøtet med tog.

2. … én av de 14 i ledelsens delegasjon åpner for å vurdere andre reisemåter enn å gå i regnværet de 1000 meterne fra togstasjonen og opp bakken til hotellet, men møtes med taushet.

3. ... partiledelsen møter journalister på trappen og serverer vegansk caffe latte «utenfor ring 2»

4. ... landsmøtet åpner med musikk fra en film om et samfunn i en galakse langt, langt unna.

5 ... landsmøtet innledes med 15 minutters full forvirring over hvordan man stemmer.

6 ... det debatteres fra talerstolen hvor mange sjøpattedyr det egentlig finnes – sel, hval og sjøku ... og delfin?

MDG vil ikke forby fangst av sjøkuer i Norge. #mdglm — Eivind Trædal (@eivindtraedal) May 19, 2017

7. ... det vedtas partiprogram med eget avsnitt om bevaring av ålegressenger.

8. ... det serveres «marinated, pulled vegan» i buffeten.

9. ... damen på bakerste rad i salen blåser såpebobler.

10. ... det er frittgående dyr (et par hunder) i foajeen.

Carl Alfred Dahl

11. ... ordet «gummigranulat» nevnes 11 ganger i løpet av et innlegg på to minutter.

12. … til og med arveavgift omtales som «grønn politikk».

13. … delegatene viser til sitt eget forskningsarbeid som argument for et forslag.

14. … det serveres quinoabiff med grønnsaker som hovedrett under landsmøtemiddagen, men likevel finnes et vegansk alternativ.

15. ... musikkartisten som spiller under landsmøtemiddagen unnskylder saueskinnsvesten sin, men påpeker at hun fôret sauen opp økologisk, slaktet og spiste den, at den het Frode, og at hun kjente ham godt.

Pausene i voteringene kan blant annet brukes til å blåse liv i andre delegater 💚 #mdglm A post shared by Miljøpartiet De Grønne (@degronne) on May 20, 2017 at 10:08am PDT

16. ... når delegatene får råd om kleskoder sendt på mail før landsmøtet: Det skal være «pent, men avslappet» og «om du skal bruke grønn, prøv å matche fargen i våre visuelle profil», lyder rådene, ifølge Nettavisen.

17. ... lederen for programkomiteen avholder spontan jazzkonsert i pianobaren, med en klimapsykolog ved tangentene.

Og til slutt: Du vet du er på landsmøtet til De Grønne i Norge når det holdes flammende innlegg for hvalfangst.

Vårens landsmøtesesong er nå over. Lurer du på hva som særpreger landsmøtene i de andre partiene? Sjekk ut disse

Du vet du er på landsmøte i FrP når ...

Du vet du er på landsmøte i Senterpartiet når ...

Du vet du er på landsmøte i Arbeiderpartiet når ...

Du vet du er på landsmøte i Venstre når ...

Du vet du er på landsmøte i KrF når ...