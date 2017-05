Eivind Eckbo er død

– Det var en trist beskjed å få at Eivind Eckbo har gått bort. Eivind har betydd mye for partiet, norsk politikk og forvaltning, sier Frp-leder Siv Jensen i en melding på Frps nettsider.

Eckbo var formann i Anders Langes parti fra 1974 til 1975, et verv han overtok etter Lange. Det var dette partiet som i 1977 skiftet navn til Fremskrittspartiet.

Telemarkingen var senere viseformann og medlem av landsstyret i en årrekke, skriver Frp.

– Eivinds bortgang etterlater et savn etter en høyt respektert person og partikollega. Han var en helt avgjørende deltager i oppbygningen av Fremskrittspartiet, og i at splittelsen i 1974–75 ble leget, som så dannet grunnlaget for at partiet overlevde og ble en suksess, sier Carl I. Hagen, som ble partiformann tre år etter Eckbo.

Ifølge Wikipedia var Eckbo utdannet jurist, oppvokst på gård i Bø i Telemark, og debuterte i politikken for Bondepartiet i Telemark.

I hans tredje og siste ekteskap var han gift med Frp-politiker Margaret Eckbo.

– Våre tanker går i dag til hans kone Margaret og familien. Vi gir uttrykk for våre dypeste kondolanser, sier Siv Jensen og Carl I. Hagen.