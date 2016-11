Erna Solberg: – Et svekket IS gir økt terrorfare

Solberg redegjorde tirsdag i Stortinget for Norges militære innsats mot ekstremistgruppen Den islamske staten (IS) i Syria og Irak.

Norge deltar i en internasjonal koalisjon av 67 land og organisasjoner mot gruppen, og Solberg sier innsatsen har gitt betydelig fremskritt.

– IS er svekket. Gruppen har mistet mer enn halvparten av områdene de har kontrollert i Irak, og en firedel av landområdene de kontrollerte i Syria. I Libya er de i stor grad fordrevet fra sitt hovedsete i Sirte. I Nord-Syria er ISIL drevet bort fra den tyrkiske grensen. De er dermed i stor grad avskåret fra tilførsel av ressurser og personell, fortalte hun.

– Siste krampetrekninger

Solberg understreket samtidig at prisen det internasjonale samfunnet trolig må betale for fremgangen, er et økende antall terrorangrep.

– Vi har allerede sett at IS kompenserer for tap av landområder i Irak med flere terroranslag, fortalte hun.

– Hadde vi ikke gjort noe, kunne vi også ha forventet flere terrorangrep, for da hadde de hatt en base de kunne drive fra. Vi kan komme til å se flere terrorangrep fremover, men det er kanskje også de siste krampetrekningene, utdypet Solberg over NTB etter redegjørelsen.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Solberg sier hun mener Norge også har en plikt og et moralsk ansvar for å være med å bekjempe IS, som utsetter sivilbefolkningen i Syria og Irak for ufattelige lidelser.

Ingen garanti

De siste to årene har norske militære trent sikkerhetsstyrker i de kurdiske områdene i Irak. Solberg fortalte at treningen, som har som mål å sette sikkerhetsstyrkene i stand til å kjempe mot IS, har gitt gode resultater, og nå skal trappes noe ned. Samtidig er det behov for å støtte irakiske styrker andre steder.

Hun fortalte at irakiske myndigheter blant annet har bedt NATO om samarbeid innen kapasitetsbygging, men at detaljene for et slikt samarbeid er foreløpig ikke klare.

I mai styrket regjeringen den militære innsatsen med om lag 60 soldater, som bidrar med trening, rådgivning og operativ støtte til lokale syriske grupper som kjemper mot IS.

Solberg medga at Norge ikke har noen absolutt garanti for hvor lojaliteten til soldatene de trener opp, vil ligge i fremtiden, men sa at gruppene gjennomgår ulike klareringsprosesser.

– Dette er et krevende arbeid som må ivaretas kontinuerlig, sier hun.

Svekket moral

I tillegg til militær innsats, jobber koalisjonen blant annet for å stanse finansieringen og tilførselen av fremmedkrigere til organisasjonen.

– Vi ser at innsatsen nytter. Koalisjonens brede innsats har svekket moralen til IS. Militære nederlag, kutt i lønninger, som følge av innstramninger i finansieringskilder, voksende korrupsjon og brutale arbeidsvilkår har gjort det mindre attraktivt å reise ut som fremmedkriger. Det har også blitt vanskeligere å ta seg inn i Syria og Irak, fortalte hun.

Statsministeren var tydelig på at utviklingen i regionen er bekymringsfull, og pekte særlig på Russlands militære engasjement i Syria og det hun kalte et handlingslammet Sikkerhetsråd.

– Det er konfliktene i regionen som gir grobunn for den tiltrekningskraften vi ser at IS fortsatt har. Disse konfliktene kan bare løses med politiske virkemidler, understreket hun.