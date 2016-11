Det blir lite familiekos i Statsministerens bolig denne helgen.

Fredag kveld satt statsminister Erna Solberg i krevende budsjettforhandlinger i tre timer med partitoppene i Høyre, Frp, Venstre og KrF.

Og lørdag kveld litt før klokken 20 fortsatte de.

– Jeg forventer kreative løsninger, sa Venstres leder Trine Skei Grande, og siktet til løsninger som får ned klimautslippene.

Sistemann som ankom møtet var KrF-leder Knut Arild Hareide, som opplyste at han visste at regjeringspartiene jobbet med et nytt tilbud:

– Jeg har grunn til å forvente at det kommer noe nytt i dag, sa han.

Kommer de ikke frem til noen enighet, risikerer Regjeringen med Solberg i spissen å måtte gå av.

Før forhandlingene startet, smatt statsministerens ektefelle Finnes ut porten for å treffe noen kompiser.

Stein Bjørge

Stein Bjørge

Finnes: Tror det går bra

Men statsministerens ektefellene, Sindre Finnes, tar det foreløpig med ro. Aftenposten møtte han utenfor Telenor Arena der han skulle se cupfinalen sammen med statsministeren og deres felles sønn.

– Lever kona et farlig liv om dagen?

– Nei.

– Du tror det går bra?

– Ja, det tror jeg.

– Hva gjør du når Erna sitter i møter både hele fredagskvelden og hele lørdagskvelden?

– I dag har jeg vært med henne på noen arrangementer, og nå skal jeg være med her, sier han på vei inn til cupfinalen mellom Røa og Lillestrøm i Telenor Arena.

– Vi skal også være med henne litt i morgen, slik at vi får litt familiehelg, også, sier han der han står sammen med sønnen Erik Solberg Finnes.

Han røper for øvrig av det hverken ble servert taco eller pizza på det tre timer lange møtet fredag kveld.

Tror hun holder nyttårstalen også 1. januar

På spørsmål om han tror Erna Solberg er statsminister og holder neste nyttårstale også, svarer han et klart ja.

– Hva gjør at du føler deg så sikker på det?

– Valgresultatet sist og Stortingets sammensetning.

.– Så det føler du deg rimelig trygg på?

– Ja, så trygg du kan være når de sitter og forhandler om budsjett, sier han.

Blir det regjeringskrise på grunn av uenighet om statsbudsjettet, finnes det et scenario som viser at Erna Solberg kan komme til å lede en ren Høyre-regjering.

Solberg: Viktig å snakke sammen i fred og ro

Dersom de fire partiene skal komme frem til en enighet innen den formelle fristen, må de komme i mål innen klokken 18.00 søndag.

På vei inn til cupfinalen uttalte Erna Solberg at de fire partiene vil gjøre sitt beste for å klare det innen fristen.

– Så får vi se. Vi må bruke tiden, sa hun, på vei inn for å se på kvinnefotball.

Om møtet i egen bolig senere på kvelden, var hun ordknapp.

– Jeg tror det er viktig at vi skal få ro og fred og snakke om de ulike spørsmålene, sa hun.

Solberg ville ikke røpe hvem hun holdt med i cupfinalen.

– Her er ingen bergensere som spiller, så her får jeg se hvem som spiller best fotball, sa hun.

Partiene klargjorde sine posisjoner

Etter det Aftenposten erfarer, ble det ikke lagt noe nytt på bordet i samtalene i statsministerens bolig fredag kveld.

Men alle parter klargjorde sine utgangspunkt. KrF og Venstre krevde begge at regjeringspartiene må «låse opp» den såkalte «bilpakken»: altså at den ikke kan være unntatt fra forhandlinger.

Regjeringspartiene med Frp i spissen har tydelig sagt ifra om at denne pakken ikke skal endres. Og fylkesledere i Frp har uttalt at Frps landsstyre må kobles inn om man skal fjerne noe i denne pakken.

Hareide: Ser ingen løsning nå

Årsaken til at lørdagens møte i Statsministerens bolig ikke starter før ca. 20.00, skyldes bl.a. at KrF-leder Knut Arild Hareide har tilbrakt dagen på Stord på nominasjonsmøte i Hordaland KrF. Der er han nominert øverst på listen foran neste års valg.

– Jeg ser ikke en direkte løsning akkurat nå. Men vi har ikke gitt opp, og derfor fortsetter vi videre i dag, sa han i et intervju med TV2 på Stord.

Trine Skei Grande har brukt dagen på en Venstres kandidat-konferanse i Oslo. Venstre har samlet alle sine toppkandidater før stortingsvalget til skoleringskonferanse på Økern i Oslo.

Flåtten – mannen som har ledet forhandlingene – får mye skryt av politiske motstandere. Men Vestfold Høyre har vraket ham fra sikker plass på Stortinget.

Frp og Høyres budsjett-ekspertise har sittet på Stortinget og jobbet med nye tilbud til sentrumspartiene. Både Siv Jensen og Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten er observert på Tinget i løpet av dagen.