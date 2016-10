Fabian Stang blir statssekretær hos Listhaug

Sylvi Listhaug sier hun ser frem til å jobbe sammen med Fabian Stang.

– Jeg ser frem til å jobbe med Fabian Stang (H) som jeg kjenner fra min tid i Oslo-politikken, sier hun

– Innvandring og integrering er et viktig felt for denne Regjeringen. Vi skal holde asyltilstrømingen nede og tempoet i integreringen oppe. Vi har et godt team i departementet som jobber med dette, og nå blir vi ytterligere styrket for å håndtere utfordringene.

Den tidligere Oslo-ordføreren ble utnevnt i statsråd fredag.

Fabian Stang var ordfører i Oslo fra 2007 til 2015 og har vært bystyrerepresentant for Høyre siden 1999.



Han er utdannet jurist og har tidligere yrkeserfaring som lærer, advokatfullmektig, politifullmektig og advokat.

Tidligere i høst sa han seg interessert i å stille opp som representant for Høyre i neste stortingsvalg

Stang har vært bystyrerepresentant for Høyre siden 1999 og har vært fast medlem av helse- og sosialkomiteen, samferdsels- og miljøkomiteen, byutviklingskomiteen og finanskomiteen.

Aftenposten kommer med mer.