Torsdag åpner Arbeiderpartiet sitt landsmøte på Folkets Hus i Oslo.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er på vei inn i sin første valgkamp som partiets statsministerkandidat.

Meningsmålingene har flere måneder vist rødgrønt flertall, men om man kikker litt bak tallene, ser ikke alt like lyst ut.

1. Ap-nedtur de siste månedene

Snittet av landsdekkende meningsmålinger har de siste månedene vist en klar nedadgående tendens for Arbeiderpartiet.

Etter å ha ligget på over 36 prosent i snitt i vinter, er partiet nå nede på 32,5 prosent i snitt i mars, viser valgforsker Bernt Aardals oversikt:

Flere enkeltmålinger i april har vist et lavere snitt enn dette.

I Aftenpostens meningsmåling for april er Ap nede i 30,5 prosent, som er laveste oppslutning i våre målinger siden stortingsvalget i 2013.

2. Det rødgrønne flertallet er skjørt

I mars ligger de rødgrønne partiene an til et forholdsvis komfortabelt flertall, med 91 mandater mot 78 til de borgerlige. Den store avstanden skyldes i stor grad at Venstre havnet under sperregrensen.

Men dette kan snu raskt: I februar var styrkeforholdet en knappere ledelse til de rødgrønne med 87–82.

I syv av de siste tolv månedene har snittet av meningsmålinger vist borgerlig flertall.

Om Venstre havner over sperregrensen og SV under, kan bildet raskt være snudd.

3. SV er en usikker alliert

SV har i de siste årene vaket rundt sperregrensen. Snittet av nasjonale målinger har tre av de siste 12 månedene ligget under den magiske grensen på fire prosent.

Om SV havner under sperregrensen og dermed mister muligheten til å få utjevningsmandater, trengs det oppsiktsvekkende gode resultater fra Ap og Sp for å berge det rødgrønne flertallet.

Den siste måneden har imidlertid SV opplevd en liten opptur målingene og ligger litt tryggere an enn tidligere. I Aftenpostens april-måling fra Respons får partiet sterke 5,4 prosent.

3. Sp stjeler stemmer fra Ap

Det rødgrønne flertallet har de siste månedene blitt reddet av Senterpartiets opptur.

Men bakgrunnstallene fra flere målinger den siste tiden viser at Sp henter aller flest velgere fra samarbeidspartneren Ap.

Bakgrunnstallene fra Aftenpostens egne målinger gir et innblikk i hvor de nye Sp-velgerne kommer fra. Det er små tall og store feilmarginer, men tendensene er likevel interessante:

Samtidig som Sp har steget med 4,3 prosentpoeng siden nyttår, har Ap falt med 3,6 prosentpoeng.

Det er ikke mange av de nye Sp-velgerne som hopper over fra blå side – de fleste flytter seg innenfor den rødgrønne blokken.

5. Flere småpartier spiser oppslutning

Både MDG og Rødt ser ut til å gjøre et forholdsvis gode valg.

Partiene ligger an til å få ett mandat hver på Stortinget, både ifølge snittallene fra målingene i mars og Aftenpostens måling fra april.

Men så lenge begge partier holder seg under sperregrensen, er de ikke med i kampen om utjevningsmandatene:

Samlet har de to partiene en oppslutning på fem prosent – som ville tilsvart cirka ni mandater om det gikk til ett enkelt parti.

Når Rødt vokser, kommer stemmene hovedsakelig fra andre partier på rødgrønn side.

MDG henter stemmer fra velgere både på høyre- og venstresiden, viser bakgrunnstallene fra Aftenpostens egne målinger.

På borgerlig side er det ingen lilleputtpartier som stjeler stemmer fra de mer etablerte stortingspartiene på samme måte.