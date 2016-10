Flere klimatopper kan komme på Stortinget

Rasmus Hansson (MDG) – tidligere generalsekretær i WWF og lang fartstid i miljøbevegelsen – har vært enslig miljøkjendis i Stortinget inneværende periode.

Fra neste høst kan Hansson, hvis han gjenvelges, få selskap av flere profilerte miljø- og klimatopper.

Nylig avgått leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken (SV i Sør-Trøndelag), leder i Fremtiden i våre hender, Arild Hermstad (MDG i Hordaland), og tidligere nestleder i miljøstiftelsen Zero, Kari Elisabeth Kaski (SV i Oslo), er andre profilerte klimaprofiler som kan komme inn på Stortinget etter valget neste år.

Eva Joly listefyll, miljøegründer på annenplass

Femtemann kan bli miljøgründeren, BI-forskeren og økonomen Per Espen Stoknes (49), som foreslås på annenplass på MDGs stortingsliste i Oslo av nominasjonskomiteen, en plass som kan gi direktemandat. Hele listen offentliggjøres torsdag.

Listen toppes av Une Aina Bastholm, som Aftenposten tidligere har skrevet om, mens Oslobyråd for byutvikling, Hanne Marcussen er på tredjeplass.

Eva Joly, mest kjent som kompromissløs korrupsjonsjeger i Frankrike og presidentkandidat for Europe écologie – Les verts i det franske 2012-valget, står på 25. plass.

Gründer og investor

Stoknes er ikke en veldig kjent person i offentligheten, men i klima- og miljøkretser er han godt kjent.

Stoknes jobber i dag ved BI, der hans forskningsområder er klima- og miljøstrategier, økonomisk psykologi og energisystemer. Han har doktorgrad i grønn økonomi og leder BIs Senter for grønn vekst.

Han har også bakgrunn som gründer og investor, og har vært med og startet flere grønne teknologiselskaper, som GasPlas og Biovotec – en erfaring som ikke er veldig utbredt blant politikere i MDG, eller i andre partier for den saks skyld.

– Jeg vil flytte samtalen opp fra de smålige grøftene

Stoknes har ambisjoner, hvis han blir innvalgt på Stortinget.

Han takket ja til forespørselen fra nominasjonskomiteen i MDG fordi han blant annet mener MDG har den mest vitenskapsbaserte klima- og miljøpolitikken.

– Jeg ønsker å flytte den økonomiske samtalen opp og vekk fra de smålige grøftene, slik at den blir mer i samsvar med klima- og miljøvitenskapelige realiteter, sier han til Aftenposten.

– Futt, fart og fest

– Og jeg vil endre MDGs image som et litt tilbakeskuende «grønn-av-sur-plikt»-parti til et livsbejaende parti. Jeg vil kjøre en kampanje med mer futt, fart og fest i Norge.

– Hvordan da?

– Med futt mener jeg at vi må fronte de spenstige ideene. Vi har aldri levd i en mer spennende tid enn akkurat nå, med en voldsom utvikling på innovasjon- og teknologifronten. Den må vi gripe!

– Og så må vi få fart på den grønne veksten og grønn økonomi. Det er et utall av muligheter.

– Det gode liv

– Med fest mener jeg at vi må ha fokus på det gode liv, livskvalitet og et inkluderende fellesskap.

– Kommer jeg inn på Stortinget vil jeg ha «fullt trøkk» på dette, sier Stoknes, som tidligere er kåret til årets foreleser på BI. Hans bok om klimakommunikasjon, «What We Think About – When We Try Not to Think – About Global Warming», skapte internasjonal opppmerksomhet og vant nylig prisen “Outstanding Academic Title of 2015” fra Amerikanske Biblioteker.

Gode muligheter for stortingsplass

Stoknes har gode muligheter til å komme på Stortinget. MDG oppnådde 8,1 prosent i lokalvalget i Oslo i 2015. Med samme resultat i stortingsvalget neste år vil MDG trolig få to direktemandater fra Oslo.

I en kommunemåling for Oslo, som Respons utførte for Aftenposten i september, fikk MDG en oppslutning på 7,4 prosent.

– Det er absolutt gode muligheter for å få to direktemandater i Oslo. Det kan stå på noen få stemmer, sier Stoknes.

Samarbeid på tvers

Lars Haltbrekken – foreslått listetopp for SV i Sør-Trøndelag etter SV-nestleder Snorre Valen – ser frem til at det kan komme flere miljøprofiler inn på Stortinget.

– Vi bringer med oss et utrolig miljøengasjement som kan gjøre miljø til en viktig sak i valgkampen. Det er på høy tid. Vi vil bruke sjansen, hvis vi får den, til å flytte norsk miljøpolitikk et langt steg fremover, blant annet gjennom et sterkere samarbeid på miljøområdet på tvers av partigrenser, sier Haltbrekken.

PS! Heidi Sørensen (SV) var den første miljøkjendisen som ble valgt inn på Stortinget, i 2001. Hun hadde vært leder Natur og Ungdom (1993–1994), leder i Norges Naturvernforbund (1995–1998), styremedlem i Friends of the Earth og daglig leder i Grønt Lys AS (1998–2001).