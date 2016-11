Forhandler på overtid - rekker ikke fristen

Da partitoppene i de fire partiene gikk fra hverandre lørdag kveld litt etter klokken 23, erkjente de at de ikke ville rekke å bli enige innen den formelle fristen.

Det er ikke varslet noe nytt toppmøte søndag.

Det skal ha vært lagt nye ting på bordet blant annet fra Venstre som de andre partiene trenger å gå igjennom.

Venstre «trumfer» regjeringens bilpakke

En kilde i Venstre opplyser at de har lagt en omfattende pakke med klimatiltak på bordet som indirekte berører regjeringens omstridte «bilpakke».

Venstre selv mener at det de har lagt frem trumfer regjeringens bilpakke, men forstår at de andre partiene trenger tid til å studere den.

Knut Arild Hareide varslet at KrF trenger å drøfte det som foreligger på et gruppemøte.

Trine Skei Grande sier at Venstre har lagt frem mange gode forslag som hun tror kan bringe forhandlingene i mål:

– Vi har hele tiden arbeidet for at vi skal kunne legge frem et grønt og bra budsjett som kutter i klimagassutslipp, og det har jeg fortsatt tro på at vi skal klare. Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår før vi kan bli enige, sier Skei Grande.

– Er du mer optimist i dag enn da du hit i går?

– Vi har i alle fall lagt frem veldig mye bra som kan bringe oss fremover, så om regjeringspartiene behandler disse bra, så har vi gjort store fremskritt, sa partilederen, før hun hastet videre til en fest i Norsk Studentunion.

Krf-lederen: Godt tegn så lenge forhandlingene fortsetter

Knut Arild Hareide sier det er et godt tegn så lenge forhandlingene fortsetter:

– Vi rekker ikke fristen klokken 18 søndag, men det er lagt frem nye forslag fra Venstre som også vi også må få tid til å vurdere selvstendig. Dette gjør at vi vil gå ut over tidsfristen søndag kveld. Viktige ting som gjenstår er hvordan vi skal få klimagassutslippene ned, men det er også helheten i budsjettet med viktige saker på skole og distrikt som ikke er på plass.

– Hva er årsaken til at forhandlingene ikke fortsetter på søndag?

– Det er fordi at på bakgrunnen av de nye forslagene trenger både vi og regjeringspartiene tid til å vurdere disse. Vi skal ha et gruppemøte på mandag for å vurdere både det Venstre nå har kommet med og det regjeringspartiene har lagt frem.

– Hvordan går det med avstanden til KrFs kjernesaker?

– Det går bedre og bedre, men vi er fortsatt en god del igjen til en løsning, sier Hareide, som synes en god enighet er viktigere enn at fristen sprekker.